Ученые создали первые отечественные синие светодиоды для дисплеев

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Физики Томского государственного университета (ТГУ) на основе дешевых материалов создали синие органические светоизлучающие диоды (OLED - organic light emitting diode), которые необходимы для создания дисплеев телефонов и телевизоров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Физики ТГУ первыми в России решили проблему создания синих органических светоизлучающих диодов (OLED), которые необходимы для создания дисплеев телефонов, телевизоров, планшетов и так далее на основе дешевых материалов - гетероциркуленов <...> OLED-технология намного дешевле и экономичнее, чем технология LCD (жидких кристаллов), кроме того, эти светодиоды легко утилизировать", - говорится в сообщении.

Для вывода изображения на экраны мониторов и другие электронные устройства в настоящее время используется цветовая модель или структура RGB из трех цветов: red - красный, green - зеленый и blue - синий. Технология создания красных и зеленых OLED уже почти доведена до совершенства, а создание синих OLED для RGB-слоев до сих пор является актуальной задачей для ученых. Для ее решения необходимы стабильные вещества, которые будут эффективно светить в синем диапазоне при низких напряжениях.

При поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ) томские физики смогли создать синие светодиоды на основе гетероциркуленов - органических молекул, которые обладают высокой стабильностью и имеют хорошие люминесцентные показатели (показатели светимости). Особенность работы в том, что сначала ученые при помощи методов квантовой химии предсказали светимость выбранных молекул, а затем - синтезировали.

"В 2016 году мы предсказали люминесцентные свойства данных циркуленов методами квантовой химии. Позже их смогли синтезировать наши коллеги из Университета Копенгагена. А в этом году мы смогли создать OLED в Томске", - сказал руководитель исследования, доцент физического факультета ТГУ Рашид Валиев, слова которого приводят в сообщении.

Кроме того, в результате исследования ученые значительно улучшили свой расчетный алгоритм, который в принципе позволяет считать и предсказывать светимость (люминесцентные свойства) почти любых молекул.