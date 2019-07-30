РАН и НИУ ВШЭ проведут совместные научные форумы и семинары

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российская академия наук и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" договорились о сотрудничестве в реализации совместных научных проектов, подготовке исследователей и популяризации науки среди молодежи, которое, в частности, предполагает организацию совместных форумов, конференций и семинаров. В церемонии подписания документа приняли участие президент РАН Александр Сергеев и ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, передает корреспондент ТАСС.

"Предметом настоящего соглашения является организация взаимодействия сторон при осуществлении сотрудничества в области научно-технической, инновационной, информационно-аналитической, экспертной деятельности в целях содействия развитию науки и технологий в Российской Федерации, интеграции науки и образования, развития научной и научно-технической деятельности сторон", - говорится в тексте документа.

Направлениями сотрудничества должны стать реализация совместных научных и образовательных проектов, подготовка научных и научно-педагогических кадров, содействие в координации исследований и популяризация науки среди молодежи. Взаимодействие предполагает проведение совместных форумов, конференций, семинаров и других мероприятий, участие членов Академии наук в разработке новых и совершенствовании действующих образовательных программ НИУ ВШЭ, а также приглашение представителей Высшей школы экономики к участию в работе научных и экспертных советов и комиссий РАН.

В 2010 году в НИУ ВШЭ открылась первая базовая кафедра РАН - кафедра Математического института имени В. А. Стеклова. Сейчас в Высшей школе экономики (в Москве и Санкт-Петербурге) работают 23 базовых кафедры Российской академии наук, семь из которых открылись в 2019 году.