Израиль проведет серию научных экспериментов в космосе в сотрудничестве с европейцами

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июля. /ТАСС/. Израиль проведет в космическом пространстве четыре научных эксперимента в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА). Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

"Эта программа станет частью космической миссии ЕКА и будет осуществляться в сотрудничестве с израильскими Министерством науки и технологий и компанией Space Pharma. Цель проекта - предоставить ученым возможность проведения экспериментов над бактериями в условиях открытого космоса", - пишет газета. Как пояснил один из участников исследования из израильского медицинского центра "Шиба", возможность направить в космос материалы для проведения подобных экспериментов предоставляется исследовательским группам очень редко, можно сказать, что она является поистине уникальной.