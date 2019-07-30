В Китае обнаружили ритуальный нефритовый диск возрастом более 4300 лет

ШАНХАЙ, 30 июля. /ТАСС/. Редкий нефритовый диск возрастом более 4300 лет обнаружен на востоке Китая, в провинции Чжэцзян. Как сообщило агентство "Синьхуа", находка относится к так называемой неолитической культуре Лянчжу, следы которой были обнаружены учеными в 1936 году в районе одноименного населенного пункта недалеко от города Ханчжоу.

Нефритовый диск диаметром чуть более 25 см был найден около деревни Линху в районе города Хучжоу. Местное управление по древним реликвиям утверждает, что это самый крупный подобный артефакт, найденный в городе. Эксперты уже провели оценку и пришли к выводу, что диск относится к культуре Лянчжу, существовавшей от 4300 до 4600 лет назад.

В то время изделия из нефрита были широко распространены, поэтому в некоторых источниках эту неолитическую культуру еще называют культурой нефрита Лянчжу. Найденный диск с круглым отверстием посередине относится к предметам ритуального назначения.

В июле руины в районе города Лянчжу были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, куда входят еще 54 культурных объекта на территории Китая, цивилизация которого насчитывает не менее 5000 лет.