В России появился научный журнал по персонализированному питанию

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Журнал по персонализированному питанию "Теория и практика персонализированного питания" начал издаваться в России. Он рассчитан на специалистов по общественному питанию, генетике и диетологии, сообщила во вторник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Московский госуниверситет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (ПКУ) инициировал издание первого в России научно-практического журнала по персонализированному питанию - "Теория и практика персонализированного питания". Первый номер журнала вышел в свет. Периодичность издания - четыре номера в год. Тираж - 1000 экземпляров. С 2020 года журнал будет издаваться в электронном виде. Публикация статей в журнале бесплатна для авторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что журнал создан при участии ведущих ученых и практиков в области внедрения технологий персонализированного питания. "Журнал является публикационной площадкой для консолидации мнения в области формирования модели персонализированного питания. Эта модель должна быть представлена на основе симбиоза прорывных научных разработок в области пищевой технологии, генетики, физиологии, психологии, информационных систем, других смежных отраслей знания и направлена на разработку новых принципов продовольственного обеспечения населения" - цитирует пресс-служба главного редактора журнала, ректора ПКУ Валентину Иванову.

По прогнозам ученых, к 2035 году мировой рынок персонализированного питания будет составлять $505 млрд, из них российский сегмент - $7-8 млрд. При персонализированном питании становится возможным снижение риска заболеваний, которые передаются на генетическом уровне (онкология, непереносимость белка глютена, сахарный диабет второго типа, остеопороз и другие).