Российские ученые успешно испытали прототип детектора для поисков "новой физики"

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Российские физики разработали, изготовили и успешно испытали прототип детектора для поисков "новой физики" - модели микромира, которая объяснит явления, не укладывающиеся в "стандартную модель" (СМ). Аппарат позволит проверить корректность работы строящегося в японском комплексе J-PARC мюонного ускорителя, сообщила в среду пресс-служба Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН).

"Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН), принимающие участие в международной коллаборации, разработали, изготовили и успешно испытали прототип детектора для J-PARC", - говорится в сообщении.

Ученые в поисках "новой физики" измеряют значения аномального магнитного момента мюона, которое складывается из суммы электромагнитных слабых и сильных взаимодействий. Вклад слабых электромагнитных взаимодействий определяется теоретически с высокой точностью, а вклад сильных можно узнать только экспериментально.

"На сегодняшний день наиболее точное измерение аномального магнитного момента мюона отличается от теоретического расчета в рамках СМ более чем на три стандартных отклонения. <…> Отклонение может быть как указанием на существование физики вне СМ, так и следствием недооценки систематических погрешностей в эксперименте или расчете. Поэтому нужны более точные эксперименты", - уточняется в сообщении.

Принцип работы детектора заключается в том, специальная камера с высокой чувствительностью, низкими шумами и возможностью держать экспозицию до 50 дней фиксирует потоки мюонов, проходящие через сцинтилляционную пленку толщиной три микрометра.

Эксперимент Е34 по поиску "новой физики" готовится в японском протонном ускорительном комплексе J-PARC, где ведется строительство мюонного ускорителя в селе Токай префектуры Ибараки. Испытанный прототип детектора позволит проверить корректность работы строящегося мюонного ускорителя, который установят в 2019 году.