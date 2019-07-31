В Чехии археологи законсервировали бревна древнего колодца в сахарном песке

ПРАГА, 31 июля. /ТАСС/. Для консервации деревянного сруба древнего колодца, обнаруженного в Чехии при строительстве автострады D35 в 2018 году, археологи используют особую технолгию. Чтобы извлечь из дубовых бревен пропитавшую их воду и при этом не допустить превращения дерева в труху, они использовали сахарный песок, которым обсыпали сооружение.

По сообщениям телеканала CT24, всего для проведения этой операции было использовано 600 кг сахара. "Мы применили метод, который приведет к тому, что находящаяся в дереве влага будет замещена сахаром, и сахар не даст дереву рассыпаться", - пояснил Карол Байер, замдекана факультета реставрации университета города Пардубице, около которого была сделана находка.

После исследования дубовых бревен было установлено, что деревья, из которых были сделаны венцы колодца, были срублены примерно за 5255 лет до наступления нашей эры, то есть около 7 тыс. лет назад. Таким образом, считают археологи, им удалось найти остатки самого старого деревянного колодца во всей Европе.

Эта технология предусматривает, что бревна будут находиться в сахарном сиропе еще примерно один год, а затем еще полгода уйдет на просушку раритета. После этого остатки дубового колодезного сруба войдут в экспозицию краеведческого музея города Пардубице.