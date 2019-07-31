Студенты МГУ разрабатывают метод диагностики боррелиоза в полевых условиях

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Молодые ученые из МГУ имени М. В. Ломоносова подали заявку на участие в престижном конкурсе International Genetically Engineered Machine Competition (iGEM), утвержденном Массачусетским технологическим институтом (MIT), и планируют представить переносной биосенсор для экспресс-диагностики одной из самых распространенных клещевых инфекций - боррелиоза. Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза.

"Команда студентов МГУ приступила к разработке переносного биосенсора LymeExpress для экспресс-диагностики одной из самых распространенных клещевых инфекций - боррелиоза. С помощью биосенсора можно будет протестировать клещей на наличие возбудителей болезни даже в полевых условиях, сейчас же для этого требуются лабораторные исследования. С 31 октября по 4 ноября студенты представят разработку на конкурсе iGEM в Бостоне", - говорится в сообщении.

Возбудители боррелиоза - спирохеты рода Borrelia - передаются человеку через укусы иксодовых клещей. Несмотря на низкую смертность от боррелиоза, болезнь представляет опасность тем, что приводит к неизлечимым поражениям суставов и нервной системы. Чем раньше диагностировать ее и начать лечение, тем больше шансов избежать негативных последствий. Однако в настоящее время диагностика заболевания занимает несколько дней. Для этого необходимо принести клеща, снятого с тела, в специализированную лабораторию и ждать результатов исследования.

Команда студентов и аспирантов биологического факультета МГУ под руководством ведущего научного сотрудника кафедры биоинженерии Алексея Шайтана приступили к разработке биосенсора для экспресс-диагностики наличия боррелий в клещах. Его работа будет основана на поиске ДНК боррелий в образце с помощью генноинженерных конструкций. Готовый биосенсор можно будет применять даже в полевых условиях, без необходимости обращаться в лабораторию.

Конкурс iGEM был учрежден Массачусетским технологическим институтом в 2004 году. Ежегодно в нем принимают участие университетские и школьные команды со всего мира. В 2019 году заявлено 375 команд, среди которых 65 команд из США и 117 из Китая. Команды из России участвовали в конкурсе лишь дважды: в 2007 и 2017 годах. Цель конкурса - решение актуальных проблем природопользования, диагностики, энергетики и др. с помощью современных генетических технологий.