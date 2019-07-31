Российские археологи на Тамани нашли купель раннехристианского храма

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ученые из Института археологии (ИА) РАН во время раскопок на Таманском полуострове обнаружили фрагменты купели и алтарной столешницы, которые подтверждают существование раннехристианского храма в восточной части Боспорского царства, сообщили в среду в пресс-службе института.

"Во время раскопок в Фанагории ученые Института археологии РАН нашли предметы, подтверждающие существование на территории восточного Боспора раннехристианского храма. Найденные фрагменты мраморной алтарной столешницы и купели датируются предположительно V-VI веками и могут происходить из одного из древнейших христианских храмов на территории современной России. Столешницы в форме греческой буквы "сигма" использовали в храмах в качестве алтаря; таких предметов очень мало, обычно их находят в обломках. Известно только три целых экземпляра - в музеях Афин и Нью-Йорка, а еще один был продан на аукционе Sotheby's в Лондоне. Поэтому найденный в Фанагории фрагмент алтарной столешницы - это неординарная находка", - приводятся в сообщении слова руководителя Фанагорийской экспедиции ИА РАН Владимира Кузнецова.

Второй находкой, подтверждающей существование в Фанагории христианского храма, стал фрагмент купели из мрамора. Сделанная в Фанагории находка представляла собой простую прямоугольную купель с двумя отверстиями для слива воды. "Судя по предполагаемым размерам, она была рассчитана не только на младенцев, но и на взрослых, что было особенно важно в период распространения христианства, когда основную массу крестившихся составляло взрослое население. До наших дней сохранились только дно купели, а также ее боковые и тыльная стороны", - говорится в сообщении.

Руководитель экспедиции отметил, что данные находки очень важны для понимания того, как христианство распространялось на территории современной России. "Оно появилось на Боспоре уже в IV веке, именно здесь проповедовал Андрей Первозванный, и именно на территории Боспорской епархии находится самая древняя на сегодняшний день православная церковь Иоанна Предтечи, - напомнил ученый. - Не исключено, что найденные фрагменты принадлежат еще одному древнейшему христианскому храму, который когда-то находился [на Тамани] в азиатской части Боспора".

Христианство на Боспоре

Первые христианские общины на Боспоре появились не позже начала IV века, и в то же самое время была основана епископская кафедра в столичном городе Пантикапее. Известно, что под Символом веры, принятом на Первом Вселенском соборе в 325 году, стоит подпись Боспорского епископа. В начале VI века епископская кафедра, подчиненная непосредственно Константинополю, появилась и в Фанагории. Это было связано с вхождением боспорских городов в состав Византийской империи при императоре Юстиниане I.

Однако материальных свидетельств христианизации населения Фанагории мало. О присутствии христианского населения на этой территории свидетельствует, в частности, краснолаковая посуда V-VI веков со штампованными изображениями крестов, а также найденное на Западном некрополе Фанагории известняковое надгробие второй половины IV-V века, на котором также изображен крест. Единственным доказательством существования в Фанагории христианского храма до сегодняшнего дня являлся бронзовый крест VI века, который был частью храмового инвентаря.