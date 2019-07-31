Испанские ученые утверждают, что смогли создать эмбрион-химеру человека и обезьяны

МАДРИД, 31 июля. Группа медиков под руководством испанского ученого Хуана Карлоса Исписуа смогла впервые провести успешный опыт по введению человеческих стволовых клеток в генетически модифицированный эмбрион обезьяны. Об этом заявила биолог и проректор по исследованиям Католического университета Мурсии Эстрельа Нуньес, сообщила в среду газета El Pais.

Цель ученых, отмечает издание, заключается в том, чтобы продвинуться в создании органов для трансплантации. Команда Исписуа провела эксперимент в лаборатории в Китае. Специалисты генетически модифицировали эмбрионы обезьян, чтобы деактивировать гены, необходимые для формирования их органов. Затем в них были введены человеческие стволовые клетки, способные генерировать ткани любого вида.

В конечном счете получился эмбрион-химера обезьяны с клетками человека, который так и не родился, поскольку ученые прервали развитие. "Результаты являются очень многообещающими", - отметила Нуньес. Авторы исследования не стали давать более подробную информацию, потому что ожидают публикации результатов в международном научном журнале.

Директор Центра регенеративной медицины Барселоны Анхель Райа напомнил об "этических преградах", с которыми сталкиваются подобные эксперименты. "Что произойдет, если стволовые клетки освободятся и сформируют человеческие нейроны в мозге животного?", - отметил специалист. В свою очередь Нуньес заверила, что исследователи задействовали "механизмы для самоуничтожения человеческих клеток, когда они переходят в мозг" животного.

Отмечается, что для избежания данных этических препятствий, научное сообщество установило "красную линию 14 дней" беременности, поскольку этого времени недостаточно для развития центральной нервной системы человека. Райа скептически относится к возможности превращать животных в своего рода инкубаторы органов для человека. Тем не менее он считает, что эти исследования будут полезны для получения образцов, с помощью которых можно изучать эмбриональное развитие и некоторые заболевания человека.