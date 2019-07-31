РФФИ выделит российским ученым гранты до 2 млн рублей на публикацию научных трудов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ученые смогут получить гранты до 2 млн рублей от Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на издание монографий, статей и других научных трудов для популяризации результатов исследований, заявки на конкурс принимаются с 1 августа, сообщили в среду в пресс-службе РФФИ.

"РФФИ объявляет о проведении конкурса на издание лучших научных трудов. Максимальный размер гранта - 2 миллиона, минимальный - 200 тыс. рублей <...> Задача конкурса - поддержка проектов, направленных на издание и распространение информации о результатах научных исследований", - говорится в сообщении.

Конкурс будет проходить в два этапа: заявки на первый принимаются с 1 августа по 26 сентября. На второй - с 4 декабря 2019 года по 22 января 2020 года. Отмечается, что в конкурсе могут участвовать проекты только на русском языке. При этом РФФИ не поддерживает издание учебной литературы, научных журналов, сборников трудов конференций, периодических изданий, а также уже ранее опубликованных работ.

На финансирование могут претендовать ученые, подготовившие для издания работы по следующим направлениям: математика, физика, химия и науки о материалах, биология, инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы, фундаментальные основы инженерных, медицинских, сельскохозяйственных наук, а также научные труды по истории, экономике, филологии и ряду других дисциплин.

При экспертизе поданных заявок, как отмечают в РФФИ, будут учитываться актуальность и степень новизны предлагаемого издания, научная значимость результатов исследования, представленных в работе, а также востребованность издания научным сообществом и обоснованность запрошенного финансирования.

Победители конкурса первого этапа будут объявлены до 30 января, а второго - до 18 мая 2020 года.