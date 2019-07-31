Новый метод изучения холестериновых бляшек может улучшить диагностику болезней сердца

ТАСС, 31 июля. Ученые Института Карнеги, Университета Джона Хопкинса и Клиники Майо (США) разработали новый метод исследования процессов формирования холестериновых бляшек, способный сделать эффективнее диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, в число которых входит атеросклероз. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

Атеросклероз характеризуется скоплением на стенках сосудов липопротеинов - холестериновых бляшек. Они затрудняют кровоток и могут привести к сердечному приступу, поэтому ученые ищут способы препятствования образованию скоплений липопротеинов. Авторы исследования разработали метод LipoGlo, с помощью которого липопротеины помечаются специальным светящимся ферментом, это позволяет ученым исследовать концентрацию и распределение холестерина в организме.

"Разработанный метод, при помощи которого исследуются процессы закупорки артерий живой рыбы комплексами белков и жиров, натолкнул исследователей Института Карнеги, Университета Джона Хопкинса и Клиники Майо на возможный путь диагностики болезней сердца. Результаты работы в настоящее время используются для поиска новых лекарств для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорится в сообщении.

Созданный метод позволяет измерять содержание липопротеинов в микроскопической капле крови. Авторы протестировали его на личинках аквариумной рыбки данио-рерио. В ходе исследований ученые также обнаружили ген pla2g12b, который влияет на размер и количество липопротеинов.

"До сих пор неясно, как именно работает этот ген, но дальнейшие исследования могут помочь команде понять механизмы протекания сердечных заболеваний в семьях или указать на новую стратегию контроля количества липопротеинов в крови", - сообщается в исследовании.