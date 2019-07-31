Ученые РФ смогут получить до 450 тыс. рублей на публикацию лучших научно-популярных работ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские ученые смогут получить гранты в размере до 450 тыс. рублей от Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на публикацию научно-популярных трудов, рассчитанных на широкую аудиторию, для распространения информации о результатах исследований. Заявки на конкурс принимаются с 1 августа, сообщила в среду пресс-служба РФФИ.

"РФФИ объявляет о проведении конкурса на издание лучших научно-популярных трудов. Максимальный размер гранта - 450 тыс. рублей, минимальный - 200 тыс. рублей <...> Задача конкурса - поддержка издания научно-популярных трудов, направленных на распространение информации о результатах фундаментальных научных исследований в научно-популярной форме", - говорится в сообщении.

Заявки принимаются с 1 августа по 26 сентября. Отмечается, что в конкурсе могут участвовать проекты только на русском языке. Материал научно-популярного труда должен быть представлен в доступной широкому кругу читателей форме. При этом РФФИ не поддерживает издание учебной литературы, научных журналов, сборников трудов конференций, периодических изданий, а также уже ранее опубликованных работ.

На финансирование могут претендовать ученые, подготовившие для издания работы по следующим направлениям: математика, физика, химия и науки о материалах, биология, инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы, фундаментальные основы инженерных, медицинских, сельскохозяйственных наук, а также научные труды по истории, экономике, филологии и ряду других дисциплин.

При экспертизе поданных заявок, как отмечают в РФФИ, будут учитываться научная значимость результатов исследований, о которых будет рассказываться в работе, новизна и востребованность издания, а также обоснованность запрошенного финансирования.

Победители будут объявлены до 30 января 2020 года. Все работы по изданию научно-популярного труда и обязательной рассылке 450 экземпляров должны быть выполнены до 15 декабря 2020 года.