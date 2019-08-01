Военные гидрографы проведут съемку донного рельефа и береговой черты Арктики

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Гидрографическое судно Тихоокеанского флота "Север" в августе проведет научные исследования донного рельефа и береговой черты Арктики, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) Николай Воскресенский.

"В августе гидрографическое судно Тихоокеанского флота "Север" выйдет из Петропавловска-Камчатского в Арктику, где флотские гидрографы осуществят комплекс гидрографических работ, в том числе с использованием современного оборудования. В арктических широтах специалисты займутся исследованием гидрологии моря, проведут детальную съемку рельефа дна и топографическую съемку береговой черты арктического района", - сообщил Воскресенский.

По его словам, экипаж гидрографического судна также осуществит топогеодезические работы по определению и уточнению географических координат, определяющих положение исходных линий между Чукотским и Восточно-Сибирским морями. Кроме того, планируются научные работы в районе острова Врангеля.

"Результаты исследовательских работ будут использованы для дальнейшей корректуры существующих морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания кораблей и судов. Программа дальнего похода гидрографического судна ТОФ "Север" в Арктические районы рассчитана на два месяца", - пояснил официальный представитель флота.