Археологи нашли купель, которая могла стоять в древнейшем христианском храме на Кубани

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Археологи Фанагорийской археологической экспедиции нашли на Таманском полуострове остатки купели и мраморной столешницы, которые стояли в христианском храме - вероятно, древнейшем на территории Краснодарского края. Об этом сообщил ТАСС руководитель экспедиции Владимир Кузнецов.

"Во время раскопок мы нашли большую редкость - большой фрагмент мраморной полукруглой столешницы, которая использовалась в храмах в качестве алтаря и стола для подношений. Также в конце июля нашли почти полностью сохранившуюся мраморную купель, в которой проводили обряд крещения. Находка в Фанагории в непосредственной близости друг к другу фрагментов столешницы и купели позволяет предположить, что на пока не раскопанном участке находился храмовый комплекс, в состав которого входили помещения для совершения обрядов крещения и поминовения усопших", - сказал Кузнецов.

Археолог уточнил, что от купели сохранились боковые стенки, тыльная сторона и дно. Как выглядела ее лицевая сторона, на которой обычно помещались христианские символы и обязательное изображение креста, остается неизвестным. При этом купель была достаточно большой, чтобы в ней можно было крестить не только детей, но и взрослых, что в период становления христианства было очень важно.

"Столешницы [схожие с фанагорийской] в форме греческой буквы "сигма" обычно датируются V-VI веками. Их использовали в храмах в качестве алтаря, в том числе главного, стола для подношений, а также во время литургических и поминальных трапез. При раскопках находят только отдельные их фрагменты, лишенные каких-либо декоративных элементов. Близкие фанагорийскому экземпляру аналогии малочисленны - можно назвать целые экземпляры из Нью-Йорка (Метрополитен-музее Нью-Йорка, мрамор визуально схож с мрамором франагорийского экземпляра), Афин и проданный на аукционе в Лондоне", - отметил Кузнецов.

Он пояснил, что эти находки важны для ученых, так как ранее предметов, дающих представление о развитии христианства в Фанагории было найдено немного. По данным ученых, первые христианские общины на Боспоре (то есть на Керченском и Таманском полуостровах) появились в начале IV века нашей эры. Здесь была основана епископская кафедра в Пантикапее (город на месте современной Керчи). В начале VI века, когда боспорские города вошли в состав Византии, епископская кафедра, подчиненная непосредственно Константинополю, уже существовала и в Фанагории - в документах из Константинополя появляется подпись фанагорийского епископа. Предположительно, в конце VI века фанагорийская кафедра была упразднена, и весь Таманский полуостров перешел в юрисдикцию епархии в Тамани.

За все время работ на территории Фанагории, отметил Кузнецов, найдены две надгробных плиты второй половины IV-V веков и VI-VII веков, краснолаковая посуда с христианской символикой, а также бронзовый крест VI века, который подтверждает, что в городе действительно были христианские храмы, так как подобные кресты обычно подвешивались к лампадофору или кронштейну для лампад.