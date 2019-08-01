Ученые открыли способность серотонина влиять на развитие эмбриона

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ученые из России, Швеции и США уточнили механизмы взаимодействия серотонина и белков в ядре клетки эмбриона, которые влияют на его дальнейшее развитие. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Российского научного фонда, чьим грантом поддержано исследование.

Серотонин (так называемый гормон счастья) является не только химическим регулятором настроения и поведения, но и влияет на множество функций организма, таких как свертываемость крови, сокращение сосудов, выброс инсулина и др. Изменение уровня серотонина может приводить к неправильному развитию органов эмбриона, однако ученые до сих пор до конца не изучили внутриклеточные механизмы этих процессов. Авторы научной работы изучили действие серотонина в ядрах клеток эмбрионов рыб, моллюсков и морских ежей и нашли новые данные, доказывающие влияние серотонина на развитие зародыша. При этом ученые предполагают, что обнаруженный механизм - древний и протекает похожим образом у разных организмов.

"Сотрудники Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН совместно с коллегами из Каролинского института (Швеция) и Морской биологической лаборатории (США) провели уникальную работу по исследованию влияния серотонина на эмбриональное развитие позвоночных и беспозвоночных животных. Они обнаружили, что в эмбрионах рыб, моллюсков и морских ежей на ранних стадиях формирования зародыша серотонин попадает в ядра клеток. Под действием специального фермента он присоединяется к белкам и таким образом изменяет их функции, значительно позднее подобные изменения влияют на специализацию клеток, формирование различных тканей, органов и их систем", - говорится в сообщении.

Результаты научной работы помогут ученым лучше изучить природу нарушений развития плода у беременных женщин, в том числе тех, кто принимает антидепрессанты. Многие из этих лекарств оказывают влияние на уровень серотонина в организме.

"Обнаруженные новые механизмы взаимодействия серотонина и белков-мишеней в ядрах клеток позволят иначе взглянуть на происходящие в эмбриональном периоде развития процессы. Дальнейшие исследования помогут понять особенности происхождения, условия и причины появлений ряда распространенных врожденных заболеваний, а также предложить новые направления в стратегиях их лечения и профилактики, начиная с самых ранних дней жизни", - считает соавтор статьи, доктор биологических наук, руководитель лаборатории сравнительной физиологии развития ИБР РАН Елена Воронежская, чьи слова приводятся в сообщении.

Научная работа опубликована в журнале ACS Chemical Neuroscience.