Эксперты: объем экспорта российских технологий увеличился с 2001 года почти в 6 раз

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Объемы экспорта и импорта технологий РФ с 2001 года выросли соответственно в 5,8 и 7,7 раза, достигнув в 2018 году $1,4 млрд и $3,1 млрд. Однако в целом торговля технологиями и услугами технологического характера РФ на мировом рынке не достигла значительных масштабов, свидетельствуют выводы исследования Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, опубликованные в четверг.

"Объемы российского экспорта и импорта технологий в текущих ценах выросли за период 2001-2018 годах соответственно в 5,8 и 7,7 раза, достигнув в 2018 году $1,4 млрд и $3,1 млрд. Суммарный внешнеторговый оборот технологий в России в 2018 году составил $4,5 млрд, увеличившись по сравнению с 2001 годом в 7 раз. За предыдущий год его объем сократился на 0,4%", - говорится в сообщении.

Основным направлением экспорта и импорта России в 2018 году стали инжиниринговые услуги (соответственно 51,4% и 45,9%). К ним относят, например, технические консультации, связанные с подготовкой производственного процесса (предпроектные, проектные и послепроектные услуги). На экспорт по соглашениям, предметами которых являлись охраняемые объекты промышленной собственности, пришлось лишь 2,4%, тогда как в структуре выплат по импорту их доля достигала 35,2%.

Суммарные выплаты по патентам на изобретения, селекционные достижения, полезные модели и патентным лицензиям, по данным ВШЭ, находятся на минимальном уровне: соответственно 1,3% по экспорту и 9,1% по импорту. Подобные соотношения говорят о преобладании в торговле с зарубежными странами технологий или объектов, которые не могут быть запатентованы или защищены другими способами, а значит, не являются уникальными.

Чаще всего российские технологии в 2018 году покупали США ($224,3 млн), Германия ($141,9 млн) и Швейцария ($91 млн). Среди стран азиатского региона - Китай и Индия, на долю которых пришлось соответственно $90,8 млн и $52,3 млн. Максимальные суммы транзакций от российских трейдеров в 2018 году поступали в Германию ($505,4 млн), США ($420,1 млн), Швейцарию ($242,6 млн), Нидерланды ($177,2 млн), Великобританию ($173,8 млн), Китай ($165,3 млн).

"В целом торговля технологиями и услугами технологического характера страны на мировом рынке не достигла значительных масштабов. По объемам транзакций Россия занимает лишь 27-е позиции в последних рейтингах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (по данным за 2015 год), располагаясь в них между Тайванем ($1,1 млрд) и Португалией ($1,8 млрд) по экспорту и между Португалией ($1,7 млрд) и Чехией ($2,4 млрд) по импорту", - говорится в исследовании.