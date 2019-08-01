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В музее на Алтае покажут погребальный сруб скифского вождя

Деревянная конструкция, датированная V-III вв. до н.э., сохранилась до наших дней благодаря вечной мерзлоте

ТАСС, 1 августа. Бревенчатый сруб гробницы родовых вождей Горного Алтая скифской эпохи V-III вв. до н.э. - самую древнюю и самую большую деревянную погребальную конструкцию в России - покажут посетителям Национального музея им. А.В. Анохина. Увидеть этот уникальный экспонат можно будет уже в ноябре, сообщила в четверг ТАСС директор музея Римма Еркинова.

"В 1949 году академик Руденко вел раскопки на самом крупном Пятом мерзлотном кургане, там он обнаружил захоронение с двойным срубом. Руденко тогда вытащил оттуда колесницу, ковры, мумии, нижний сруб, а верхний сруб оставил там - было очень тяжело вывозить. Нижний сруб хранится в Эрмитаже, а верхний сруб размером 7 на 4 метра и высотой 2 метра передали нам в конце июля 2019 года. Специалисты подготовят его для показа в ноябре 2019 года - по данным археологов, это самый древний, самый большой, самый лучший по сохранности сруб такого характера", - рассказала Еркинова.

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Она пояснила, что сохранности сруба помогла вечная мерзлота. Погребальная конструкция оставалась на месте раскопок последние 70 лет. С 2017 года сотрудники Государственного Эрмитажа и Горно-Алтайского Государственного университетом (ГАГУ) начали рекультивацию на месте раскопок - через два года работы они достали верхний сруб, собрали его, сделали пометки на бревнах и привезли в музей.

Пока сруб сложен во внутреннем дворе музея для просушки и проветривания, в сентябре - октябре его внесут в помещение музея, специалисты из Эрмитажа и хронолог из Новосибирска займутся обработкой и склейкой частей бревен, после чего сруб соберет для показа сотрудник  Эрмитажа.

"Мы вышли на федеральную программу строительства фондохранилищ, теперь уже под этот сруб мы прорабатываем через Минкультуры РФ вопрос о фондохранилище. Сруб и другие предметы культуры займут достойное место в музее - на месте курганов нашли предметы, которые были оставлены еще первыми "гробокопателями" - древнюю лопату, фрагменты войлочного ковра, детали колесницы. Все это после реставрации будет передаваться в музей, это будет целый комплекс", - пояснила Еркинова, отметив, что фондохранилище нужно и для других экспонатов.

Пока сруб будет храниться в атриуме музея - большом помещении высотой в три этажа со стеклянным куполом.

Уникальные курганы

В первой половине XX века в урочище Пазырык у села Балыктуюль советские ученые Сергей Руденко и Михаил Грязнов произвели раскопки нескольких царских курганов скифского времени. В исследованных погребениях они обнаружили уникальные по сохранности вещи, которые укладывали с умершими вождями в могилы. Сохранность предметов из органических материалов - дерева, кожи, ткани дала подкурганная мерзлота. Находки из этого кургана хранятся в Государственном Эрмитаже и требуют особых условий хранения.

По данным пресс-службы музея, археологические работы по доисcледованию Пятого Пазырыкского кургана ведутся с 2017 года. Работы проводят специалисты ГАГУ, природного парка "Ак Чолушпа". Государственный Эрмитаж занимается рекультивацией насыпей курганов, восстановлением культурного ландшафта урочища Пазырык. Проект по сохранению и популяризации объекта приурочен к 90-летию раскопок Первого Пазырыкского кургана.

Республика Алтай, как отмечают в пресс-службе Национального музея им. А.В. Анохина, престижна в качестве туристического объекта - это один из богатейших регионов РФ по количеству памятников. Там не менее 30 тыс. объектов древней истории всех исторических эпох, начиная от раннего каменного века до позднего средневековья.

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