СМИ: в Британии создали мобильное приложение для быстрого выявления болезней почек

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Медики из Королевского госпиталя Лондона (Royal Free Hospital) совместно с компанией DeepMind разработали мобильное приложение, позволяющее распознавать смертельные заболевания почек в среднем за 14 минут. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Для выявления заболевания почек программное обеспечение исследует результаты анализа крови. Один из его алгоритмов определяет повышенное содержание в крови креатинина - вещества, образующегося в мышцах в результате биохимических реакций аминокислотно-белкового обмена и способного вызвать острую почечную недостаточность. Результаты исследования отправляются в автоматическом режиме врачам и медсестрам в виде отчета, сопровождаемого диаграммами и графиками.

Персонал больницы рассчитывает, что данная технология поможет врачам спасти жизни многим пациентам, поскольку именно запоздалое лечение острой почечной недостаточности часто приводит к повреждению других жизненно важных органов, что, в свою очередь, может вызвать летальный исход. "Впервые мы имеем возможность получать оповещения о состоянии пациентов в режиме реального времени в любой точке больницы", - отметила Мэри Эмерсон, старшая медсестра госпиталя.

Изучив около 12 тыс. отчетов о состоянии почек пациентов, подготовленных приложением, специалисты Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что с его помощью врачи смогут значительно быстрее выявлять патологические изменения в почках, чем при использовании существующих методов анализа, на которые обычно уходит несколько часов.

Результаты исследования опубликованы в специализированном журнале Nature Digital Medicine. По данным Би-би-си, около 100 тыс. британцев ежегодно умирают от осложнений, вызванных острой почечной недостаточностью.