Ученые: Восточной и Западной частям Арктики нужны свои НОЦ для эффективности исследований

ТАСС, 1 августа. Ученые и эксперты считают, что из-за природных, логистических, демографических различий в Восточной и Западной частях Арктики, а также разных исследовательских задач необходимо создание двух научно-образовательных центров (НОЦ) по ее изучению. Наиболее подходящими регионами они назвали Якутию и Архангельскую область.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев 25 июля сообщил, что намерен обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить работу по выбору Арктического научно-образовательного центра (НОЦ). Планы по созданию сети из 15 НОЦ мирового уровня были отражены в майском указе президента РФ Владимира Путина и являются одной из задач нацпроекта "Наука".

Особенности Арктики

Ученые отмечают, что Арктическая зона РФ (АЗРФ) неоднородна и имеет существенные различия. "Надо учитывать, что АЗРФ занимает большую территорию, и можно говорить о больших различиях между Западной и Восточной Арктикой. Это и природно-климатические, и транспортно-логистические, и демографические", - рассказал ТАСС доцент кафедры государственного регулирования экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, эксперт Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников.

Поддерживает идею создания нескольких НОЦ и заведующий кафедрой моделирования управляемых систем Уральского федерального университета (УрФУ), координатор проектов арктических исследований Сергей Кругликов. "Обсуждая проблемы развития российской Арктики, надо понимать, что это большая широтная зона, которая, исходя из объективных геоклиматических особенностей и народнохозяйственного использования, разделена на восемь меридиональных опорных зон. Каждая из этих зон определяет свои потребности освоения и развития природно-экологических, территориально-производственных комплексов", - пояснил он.

Как отметил директор Научного центра изучения Арктики Антон Синицкий (Ямало-Ненецкий автономный округ), базовой площадкой для будущего НОЦ должны стать регионы с развитой научной школой, фундаментальными арктическими исследованиями, такие, например, как Архангельская область и Якутия. При этом в работе центра важно учесть специфику каждого региона, добавил он.

"Работая с другими арктическими регионами, мы четко видим разницу. Если, например, для Архангельска Арктика - это плавучие университеты, изучение акватории Северного ледовитого океана, наши северные архипелаги, то для нас Арктика - это в первую очередь люди, социальные, экономические проблемы, сохранение традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера, экологический мониторинг, развитие научных полевых стационаров, которые являются базой для научных исследований в Арктике", - пояснил эксперт.

Перспективы Якутии

НОЦ в Якутии мог бы стать центром разработки новых материалов и технологий для Арктики, биотехнологий, исследований по проблемам холода, считает Воротников.

"В Якутии накоплен уникальный опыт по проблемам мерзлотоведения и деградации вечной мерзлоты, работает полигон на территории опережающего развития "Кангаласы" по изучению поведения автокомплектующих в условиях Якутии. Если было бы принято решение о создании двух арктических НОЦ, то они были бы не конкурентами, а дополнили компетенции друг друга. Деятельность этих НОЦ положительно скажется на развитии АЗРФ и на реализации стратегии развития Арктики до 2035 года", - полагает ученый.

Заместитель председателя Сибирского отделения (СО) РАН Николай Похиленко также считает перспективной территорию Якутии для создания НОЦ. "Территория Якутии - шесть территорий Франции, в принципе, арктической территории там достаточно много <...> Кроме того, есть ряд перспективных зон, начинающихся к северо-востоку Красноярского края, где огромное количество перспективных природных ресурсов", - сказал он.

Похиленко также отметил, что в Якутии есть институты, которые занимаются арктической тематикой: это Институт геологии, алмазов и благородных металлов СО РАН, Институт мерзлотоведения СО РАН. "Но там они сравнительно небольшие по масштабам", - уточнил ученый.

Архангельск уже готовит заявку

В Архангельской области уже готовят заявку на создание НОЦ. Как отметил представитель губернатора региона по развитию Арктики Лев Левит, на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики 25 июля замглавы Министерства науки и высшего образования РФ Григорий Трубников дал высокую оценку степени проработки и масштабу заявки по созданию межрегионального НОЦ на базе Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) имени М. В. Ломоносова. Планируется, что этот арктический НОЦ объединит сразу пять территорий - Архангельскую и Мурманскую области, Карелию и Коми, Ненецкий автономный округ, на которых проживает около 70% населения АЗРФ.

По словам Левита, преимуществ создания НОЦ в Архангельске несколько: это экономические (поскольку указанные регионы занимают лидирующие позиции в АЗРФ), территориальные (относительная близость к Москве и Санкт-Петербургу, где располагаются сильные научные центры по разработке новых технологий для Арктики), наличие испытательного полигона, а также то, что это самые северные территории России и мира.

Как сказала ТАСС ректор САФУ Елена Кудряшова, направлений деятельности планируемого НОЦ несколько: это создание новых материалов и технологий, исследования и разработки для предприятий судостроения и судоремонта, комплекс работ, связанных с добычей и транспортировкой полезных ископаемых на арктическом шельфе. НОЦ также планирует работать по лесным биоресурсам Арктической зоны РФ, в том числе глубокой переработке органических компонентов древесины, переработке и хранению лесных биоресурсов АЗРФ, восстановлению лесных экосистем.

Перспективы других регионов

Эксперты считают, что ряд других регионов тоже достойны создания арктического НОЦ. Похиленко отметил, что большая часть научных организаций, которые связаны с арктическими проблемами, входит в СО РАН. "Но мы не в Арктике находимся, и в арктических территориях сильных научных организаций нет <...> Если говорить о Сибирском отделении в целом, то там 14 организаций, которые занимаются в той или иной мере арктической тематикой. Общее руководство, конечно, находится в Новосибирске, поэтому можно было бы рассмотреть возможность создания НОЦ с опорой на эти научные организации", - пояснил собеседник.

При этом в Мурманской области считают, что появление НОЦ оправдано именно в этом регионе. По данным правительства региона, специалисты при поддержке местного Минобразования уже провели предварительную работу по созданию регионального научно-образовательного центра, составили перечень якорных проектов научно-производственной кооперации, определили потенциальных участников, среди которых крупнейшие предприятия региона, такие как Кольская горно-металлургическая компания - "дочка" "Норникеля", "Апатит" (входит в "Фосагро"), Кольская АЭС и другие. Региональный НОЦ будет создан уже в текущем году, после чего он сможет принять участие в конкурсных отборах научно-образовательных центров мирового уровня в 2020 и 2021 годах.

Как отметил ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, для создания арктического НОЦ в регионе есть "все предпосылки - крепкая научно-прикладная база, два университета, а главное - мощный промышленный комплекс, готовый к сотрудничеству с учеными и преподавателями".