"Известия": в России зафиксировали рост чужеродных видов насекомых

МОСКВА, 2 августа. Российские ученые составляют справочник чужеродных видов насекомых, которые попали в страну и наносят колоссальный экономический и экологический вред. Об этом пишет в пятницу газета "Известия" .

"В России зафиксирован небывалый рост биологической инвазии - процесса проникновения живых организмов в экосистемы, находящиеся за пределами их естественного места обитания. Экономический и экологический ущерб от видов, переселившихся на территорию страны, колоссален", - говорится в статье.

Так, ученые из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН доказали, что особый вклад в происходящее вносят непрошеные насекомые, в частности жуки. Исследователям удалось собрать сведения о 184 видах чужеродных для европейской части России жуков. 19 из них на территории России обнаружены впервые, а 12 являются опасными вредителями.

"Как отметили в институте Северцова, в настоящее время ученые наблюдают резкий рост числа новых насекомых-вторженцев. Это связано прежде всего с расширением международной торговли. Еще одна причина нарастающего вала инвазий - потепление климата", - говорится в статье.

По словам ученых, наибольшее число инвазий насекомых в последнее время приходится на юг России. За период с 2011 по 2018 год на Черноморском побережье Кавказа было зарегистрировано 20 новых для России чужеродных вредителей. Среди них выделяется плодовая мушка дрозофила сузуки, жизнедеятельность которой приводит к гибели винограда, малины и других мягких плодов. Она также представляет потенциальную опасность для здоровья людей, так как развивающиеся в плодах личинки ядовиты.

Проект по составлению справочника инвазивных жуков и выявлению закономерностей процесса инвазий поддержан Российским научным фондом. Он стартовал в 2016 году и рассчитан на пять лет, уточняет статья.