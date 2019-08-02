РАН выберет лучшую журналистскую работу по популяризации науки

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) объявила конкурс проектов по популяризации науки - на лучшую книгу, журналистскую работу и видео. Заявки принимаются до 15 сентября, сообщается в пятницу на сайте академии.

"Конкурс проводится по следующим номинациям: "лучшая научно-популярная книга", "лучшая журналистская работа по популяризации науки", "лучшее научно-популярное видео", - говорится в сообщении.

На конкурс в номинации "лучшая научно-популярная книга" могут быть представлены монографии. В номинации для журналистов - статьи либо циклы статей, а также другие жанры, а в категории "лучшее научно-популярное видео" - видеолекции либо их циклы, документальные фильмы и другие видеоматериалы.

Обязательное требование - работы должны быть созданы в 2017-2019 годах и опубликованы в электронном или печатном виде.

Выдвигать кандидатов на конкурс могут академики, члены-корреспонденты и профессора РАН, лауреаты премии РАН за лучшие работы по популяризации науки предыдущих годов, лауреаты Золотой медали РАН за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний, а также советы научных организаций и средств массовой информации, специализирующихся на вопросах науки и образования.

Победители конкурса получат диплом, а также денежную премию, размер которой будет определен позже.