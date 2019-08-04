Умер астрофизик Николай Кардашев

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Руководитель Астрокосмического центра Физического института академии наук (АКЦ ФИАН), академик РАН Николай Кардашев умер 3 августа на 88-м году жизни. Об этом сообщается на сайте АКЦ ФИАН.

"3 августа на 88-м году жизни скончался руководитель Астрокосмического центра ФИАН, академик РАН Николай Семенович Кардашев", - говорится в сообщении.

Николай Кардашев - российский астроном, академик РАН, автор трудов по астрофизике и радиоастрономии. Автор "шкалы Кардашева" - классификации уровней технологического развития цивилизации по объемам потребляемой энергии. Лауреат Государственных премий СССР (1980, 1988).

Кардашев разработал теорию эволюции спектра синхротронного излучения космических радиоисточников, им было предсказано наличие нейтронной звезды в Крабовидной туманности еще до открытия пульсаров. Кроме того, он является автором классификации внеземных цивилизаций.

В первой половине 1960-х годов совместно с коллегами Кардашев предложил важнейший метод современной радиоастрономии - радиоинтерферометрию со сверхдлинными базами (РСДБ). Развитием этого метода стал наземно-космический интерферометр "Радиоастрон", над которым Кардашев работал более трех десятилетий. "Радиоастрон" позволил получить рекордное в астрономии угловое разрешение в несколько миллионных долей угловой секунды.

"До самых последних дней он оставался генератором смелых научных идей: совместно с соавторами работал над развитием теории мультивселенной с системой кротовых нор", - говорится в сообщении.