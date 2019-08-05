Ученые впервые полностью расшифровали геном пихты

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Международный коллектив ученых, в который вошел и исследователь из России, впервые полностью расшифровал геном пихты, что в дальнейшем позволит прогнозировать распространение и выживание этого хвойного дерева в меняющихся климатических условиях. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Впервые международный коллектив расшифровал геном пихты. Пихта - наиболее распространенное хвойное дерево в европейских высокогорных экосистемах. Это значительное достижение, учитывая гигантский размер генома хвойных - в четыре-девять раз превышающий размер генома человека. Полученные данные позволят изучить генетические механизмы адаптации пихты к экстремальным явлениям - засухам, пожарам, инвазиям вредоносных грибов, а также станут основой для геномного редактирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее пихтовые леса испытывали негативное влияние из-за изменений в землепользовании, а в настоящее время страдают из-за глобального изменения климата. Для прогнозирования распространения и выживания этого дерева коллектив ученых из свыше десяти европейских стран впервые полностью прочитал геном пихты. Примечательно, что подобное исследование впервые проведено на "раудфандинговой основе" - средства были предоставлены членами консорциума, международной сети, по изучению геномики альпийских лесов (Alpine Forest Genomics Network или AForGeN).

По словам участника проекта, профессора Геттингенского университета (Германия) и Техасского АМ университета (США), ведущего научного сотрудника Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, профессора Сибирского федерального университета Константина Крутовского, это значительное достижение, так как в настоящее время в мире удалось прочесть только семь видов хвойных, включая единственный вид лиственницы, расшифрованный в лаборатории лесной геномики СФУ.

"Благодаря прочтению и сборке генома пихты, мы сможем также разработать полногеномные молекулярно-генетические ДНК-маркеры для геномной селекции и более эффективного генетического мониторинга европейских пихтовых лесов. Полученные данные можно использовать для изучения генов, связанных с ценными селекциоными и адаптивным признаками, например, связанных с ростом и качеством древесины, устойчивостью к засухе, вредителям, заболеваниям, и т. д.), а также для разработки систем геномного редактирования", - цитирует пресс-служба Крутовского.