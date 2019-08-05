Власти ЯНАО выделят 5 млн рублей на создание полигона для арктических исследований

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выделит субсидию "Российскому центру освоения Арктики" в размере 5 млн рублей на создание опытного полигона. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства ЯНАО.

"Департаменту внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить некоммерческому партнерству "Российский Центр освоения Арктики" субсидию в соответствии с порядком в сумме 5 млн рублей", - говорится в опубликованном на сайте проекте постановления.

В документе уточняется, что субсидия направлена на создание на территории Ямальского района полигона для проведения научных исследований по теме "Рекультивация нарушенных земель на территории Ямальского района в практике восстановления кормовых угодий и создания искусственных пастбищ".

Ранее сообщалось, что в тундре ЯНАО зафиксирована деградация экосистем из-за большого количества оленей. Ученые отмечают, что для восстановления пастбищ понадобится не менее 50 лет, так как из-за избытка поголовья оленей запасы трав снизились вдвое. Перевыпас (чрезмерный выпас домашнего скота) также мог стать одним из факторов распространения сибирской язвы, которая была зафиксирована в июле-августе 2016 года на Крайнем Севере впервые за 85 лет.