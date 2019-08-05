Российские ученые разработали систему, прогнозирующую вероятность появления лесных пожаров

ТАСС, 5 августа. Красноярские ученые разработали систему, способную спрогнозировать появление лесных пожаров и оценить степень их усиления на всех этапах, сообщил ТАСС в понедельник директор Института леса имени В. Н. Сукачева Александр Онучин.

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"У нас в институте разработана система прогноза возникновения и развития лесных пожаров. Она позволяет оценивать количество [необходимых] сил и средств на каждой стадии развития пожара", - сказал Онучин.

По его словам, компьютерная программа применяется в двух лесничествах в Красноярском крае. Однако для повсеместного внедрения системы необходимо провести ее адаптацию для работы в разных районах, поскольку она учитывает, в том числе, характер растительности. Также необходимо провести обучение персонала, который смог бы с ней работать.

Разработка оперирует данными мониторинга метеостанций и информацией о природных особенностях территорий. Исходя из этого, делается прогноз о возможности возникновения пожара. "А с учетом этого прогноза можно сосредоточить средства наблюдения именно там, где наиболее вероятно возникновение пожаров", - добавил Онучин.

При этом отмечается, что система не способна учитывать человеческий фактор, поскольку поведение человека не поддается прогнозированию.

По состоянию на понедельник, площадь лесных пожаров, действующих в Сибири и на Дальнем Востоке, составляет 2,4 млн га. В тушении задействована авиация МЧС, которая только за сутки сбросила около 900 тонн воды на очаги пожаров. Самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8 МЧС работают в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.