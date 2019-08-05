Российские ученые разработали технологию ремонта нефтепровода с помощью нейросетей

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Исследователи Сибирского федерального университета и Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Красноярск) разработали программно-аппаратный комплекс на основе нейросетей, способный повысить эффективность ремонта систем трубопровода на нефтегазовых предприятиях. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе СФУ.

Составные части систем трубопровода нефтегазового оборудования подвергаются износу и поломкам, которые необходимо вовремя найти и устранить. Сейчас при ремонте применяются технологии индукционного нагрева (метод бесконтактного нагрева трубопровода током), в перспективе этот процесс должен стать полностью автоматическим. Контроль процесса индукционной пайки трубы проводится с помощью измерений температуры на смежных участках области соединения элементов, однако из-за измерения температуры бесконтактными датчиками и особенностей самого метода индукционного нагрева при таком подходе специалистам не удается избежать погрешностей, которые влияют на качество ремонта и его дальнейшую производительность. Авторы работы создали программно-аппаратный комплекс на основе нейросетей, способный, снимая показания приборов, в реальном времени отслеживать и корректировать процессы сварки и пайки.

"Нейросети в ходе экспериментов показали наибольшую эффективность в классификации погрешностей средств измерения - 94,9%. После периода обучения нейросети смогут, ориентируясь на оптимальные параметры автоматизированных процессов сварки, корректировать эту работу в режиме реального времени. Это позволит повысить качество ремонта, а также сделать надежнее трубопроводную систему нефтегазового оборудования", - считает один из авторов исследования, доцент кафедры технологических машин и оборудования нефтегазового профиля СФУ Владимир Бухтояров, чьи слова приводят в сообщении.

Авторы разработки испытали метод на специальном стенде, где программная часть комплекса соединялась с датчиками. Разработанный опытный образец предназначен для систем предприятий нефтегазовой отрасли, но сам метод применим и на производствах других отраслей.

"Программная часть нашего комплекса применима на любых предприятиях, где выполняются процессы пайки и сварки. Это могут быть предприятия автомобильной и ракетно-космической отрасли", - пояснил Бухтояров.

Статья с результатами исследования опубликована в International Review of Automatic Control.