Команда из Приморья заняла второе место на чемпионате по подводной робототехнике в США

ВЛАДИВОСТОК, 5 августа. /ТАСС/. Сборная Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) заняла второе место на 22-х международных соревнованиях среди автономных подводных аппаратов RoboSub-2019 в Сан-Диего (США). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ДВФУ.

"Всего в соревнованиях принимали участие 56 команд, что является рекордным количеством за всю историю RoboSub. В условиях жесткой конкуренции сборная ДВФУ и ДВО РАН уверенно прошла отборочные этапы и успешно выступила в финале, опередив сильнейших и опытных соперников. Сегодня в США состоялось награждение, команда из Приморья заняла второе место", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС участник команды, аспирант ИПМТ ДВО РАН Александр Павин, ребятам удалось повторить успех двухлетней давности, когда они с подводным аппаратом Junior также заняли второе место. Но в этот раз команда сконструировала совершенно нового робота.

"Его назвали Pandora, потому что со стороны он похож на ящик. На чемпионате это был первый аппарат, который выглядит подобным образом. Из его особенностей можно отметить две системы стереозрения, то есть две пары "глаз" спереди и снизу, а также торпедную систему. На чемпионате только Pandora сумел попасть в мишень в рамках одного из заданий", - сказал Павин.

Подводная робототехника является одним из приоритетных направлений развития ДВФУ, что в партнерства с Дальневосточным отделением РАН позволяет реализовывать масштабные проекты по изучению ресурсов Мирового океана. В области подводной робототехники университет обладает международным авторитетом, который подтверждают успешные выступления студентов и аспирантов на соревнованиях мирового уровня.