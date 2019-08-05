Австралийские ученые нашли новый метод лечения агрессивной формы рака поджелудочной железы

СИДНЕЙ, 5 августа. /ТАСС/. Исследователи из австралийского Университета Кертина открыли новый метод лечения агрессивной формы рака поджелудочной железы. По данным пресс-службы вуза, результаты исследования помогут существенно продвинуться в лечении пациентов с устойчивой к химиотерапии формой заболевания.

Микробиологам и онкологам университета удалось обнаружить специализированный белок, который присутствует в раковых клетках аденокарциномы протоков поджелудочной железы человека (PDAC) и напрямую влияет на рост опухоли. В ходе изучения этого белка ученые выявили, что терапия модифицированной версией противовоспалительного препарата сулиндак может блокировать белок и останавливать рост новообразований.

Ведущий автор исследования, профессор Марко Фаласка из исследовательского центра передовых технологий Университета Кертина, возглавляющий также факультет биомедицинских наук, отметил, что в настоящее время существует весьма ограниченное количество методов лечения для людей с агрессивным типом рака поджелудочной железы и все они дают не слишком значительные результаты. "PDAC - очень агрессивное заболевание, и, как правило, пациенты с таким диагнозом имеют не очень оптимистичный прогноз, потому что средний срок жизни после терапии, включающей хирургическое вмешательство, как правило, не превышает пяти лет, что и делает его четвертой наиболее распространенной причиной смерти от рака в западном мире", - сказал профессор Фаласка.

В ходе испытаний на мышах ученые смогли определить, что блокирование белка с помощью модифицированного сулиндака значительно уменьшает распространение PDAC и замедляет рост опухоли. Профессор Фаласка пояснил, что полученные результаты потенциально имеют колоссальное значение для лечения рака поджелудочной железы, так как белок, изучаемый в этом исследовании, также вызывает резистентность к имеющимся в настоящее время химиотерапевтическим препаратам против рака. "Конечно, впереди - новые исследования и масштабные клинические испытания на людях, однако уже сейчас можно сказать, что в случае успеха мы получим новый препарат для лечения рака поджелудочной железы и терапию, которая существенно увеличит срок жизни пациентов с диагнозом PDAC ", - отметил Фаласка.

Сулиндак - лекарственное средство, нестероидный противовоспалительный препарат. Может использоваться при лечении острых и хронических воспалительных процессов. Сулиндак является пролекарством, то есть в организме он с помощью ферментов печени превращается в активный метаболит, что обеспечивает постоянный уровень лекарства в крови и снижает желудочно-кишечные побочные эффекты.