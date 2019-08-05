В Ростовском университете разработали биопринтер для создания живых тканей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 августа. /ТАСС/. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали биопринтер, с помощью которого можно будет создать ткани для регенеративной медицины. Об этом сообщается в понедельник на сайте университета.

"В ДГТУ разработали биопринтер для печати объемных структур для тканевой инженерии", - говорится в сообщении.

По данным университета, такое оборудование может применяться для печати биоактивных каркасов из смеси материалов, поддерживающих жизнеспособность клеток. "Биопечать - это процесс аддитивного производства, при котором биоматериалы объединяются в тканеподобные структуры, имитирующие естественные ткани. В качестве основного материала используются специальные биоматериалы, которые позволяют создавать ткань, максимально схожую с природной", - уточнили в ДГТУ.

Как пояснил ТАСС автор функционального биопринтера BION-F, эксперт совместной научно-исследовательской лаборатории ДГТУ-РНИОИ "Инженерные технологии в медицине" Сергей Чапек, уникальность устройства состоит в простоте его создания. "Мы решили использовать технологию быстрого прототипирования, а именно 3D-печать. Данный метод позволил значительно сократить время и затраты на производство биопринтера", - рассказал он.

По словам ученого, научное устройство используется для тканевой инженерии и для проведения исследований, направленных на изучение материалов, которые применяются при печати на биопринтерах. Планируется, что в перспективе биопринтер можно будет использовать для печати тканей для регенеративной медицины, косметической хирургии, а также для фармацевтического тестирования и подбора лекарственных препаратов.

"На нашем устройстве можно производить различные манипуляции: создавать скаффолды - трехмерные подложки для пространственного формирования будущей клеточной структуры, осуществлять печать с использованием биочернил (гидрогеля с живыми клетками) или с применением биопластика с гидрогелем", - добавил Чапек.