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Большой толковый словарь якутского языка опубликовали в электронном формате

15-томное издание содержит 80 тыс. слов с толкованиями на якутском и русском языках

ЯКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты Национальной библиотеки Якутии оцифровали Большой толковый словарь якутского языка, состоящий из 80 тыс. слов. Презентация электронного издания состоялась во вторник в селе Бердигестях Горного улуса с участием главы республики Айсена Николаева.

"Уникальность словаря заключается в том, что он включает все лексическое богатство якутского языка с учетом его диалектных и фольклорных особенностей. Кроме того, он является двуязычным, то есть толкование слов дается на двух языках: якутском и русском, что может значительно расширить круг его пользователей", - сказала на презентации и.о. директора Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН Наталья Николаева.

Процесс создания 15-томного словаря занял 46 лет, последний том издали в мае 2019 года. "Это огромный труд многих специалистов, ориентированный не только для дальнейших научных разработок, но и для широкого круга любителей якутского языка и всех интересующихся якутским языком", - отметила Николаева.

С электронным словарем можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки Якутии и в электронном читальном зале, сообщили ТАСС в пресс-службе библиотеки.

Якутский язык относится к тюркской семье языков, в которой образует отдельную ветвь. Количество носителей языка, по данным переписи 2010 года, превышает 450 тыс. человек, проживающих в основном на территории Якутии.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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