Ученые выяснили, что деревья каури умеют формировать общую корневую систему

СИДНЕЙ, 6 августа. /ТАСС/. Ученые из новозеландского национального университета в Окленде обнаружили уникальную способность деревьев каури объединять свои корни, формируя единую систему питания. Статья, посвященная результатам их исследования, была опубликована в научном журнале Science.

По мнению ученых, их открытие станет настоящим прорывом, поскольку позволит по-новому подойти к изучению лесных экосистем, хотя масштабное исследование началось с простого пня. "Пристальное изучение колонии деревьев каури началось с находки необычного пня, который оставался очевидно живым, несмотря на полное отсутствие ствола и кроны. У старого каури не было ни единой возможности для фотосинтеза, однако он обладал обширной корневой системой, которая, как выяснилось, была прочно связана с окружавшими его деревьями - они и доставляли ему питательные вещества", - рассказал один из авторов доклада, доцент национального университета Окленда Себастьян Лейцингер.

Команда ботаников вуза под началом доцента Лейцингера и доктора Мартина Бадера, исследовавшая каури в лесах Северного острова Новой Зеландии, установила, что каури формируют единый "суперорганизм" в котором участвуют и живые деревья, и потерявшие кроны пни. Соседние деревья поддерживают в пнях жизнь, доставляя им продукты фотосинтеза, которых они лишены, а взамен получают воду и минеральные вещества, добытые из глубокого грунта их мощной корневой системой.

"Это разительно отличается от всего, что мы знаем о том, как существуют сообщества других деревьев. Мы выяснили, что каури образуют, так называемые, корневые трансплантаты - связи между деревьями, которые могут обеспечить обмен ресурсами. Это открытие имеет огромное значение для нашего восприятия деревьев: возможно, когда мы смотрим на лес, мы на самом деле имеем дело не с отдельными деревьями, растущими рядом, а с единым суперорганизмом, где все взаимосвязано. Это значит, как минимум, что нам нужны новые подходы в изучении лесных экосистем", - сказал Лейцингер.

Новозеландское каури или агатис южный - вечнозелёное дерево, высотой 30-50 м и обхватом ствола до 16 м. Один из древнейших видов хвойных деревьев, переживший динозавров и встречавшийся уже во время юрского периода (примерно 150 млн лет назад). Самые известные каури новозеландцы называют по имени и прикрепляют к ним таблички с этими личными именами. Самое большое дерево с собственным именем - Тане Махута (маори: "Первое воплощение Тане"), высотой 51,5 м и обхватом ствола 13,8 м.