Археологи изучили "узлы прочности" русской истории на примере сел Суздальского Ополья

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские археологи впервые проследили историю домонгольской Руси на примере сел, которые возникли под Суздалем тысячу лет назад и существуют до настоящего времени. Это новый подход, который доказывает, что основанные в XI-XII веках села стали основой Северо-Восточной Руси, пережили монгольское нашествие и до сих пор являются устойчивыми поселениями, сообщает во вторник пресс-служба Института археологии (ИА) РАН.

"Это новый подход к изучению русских сел, тысячелетняя история которых специально никогда не рассматривалась. Есть такое представление, что единственные "узлы прочности", раскрывающие преемственность исторического развития от древности до наших дней, - это старые русские города. Ранее считалось, что сеть сельских поселений была неустойчива и территории современных сел неинтересны для археологического изучения. Мы впервые проследили реальную историю конкретных поселений, которые сложились в самом начале формирования Руси и в течение столетий обеспечивали стабильность и благосостояние центральных областей государств", - сказал проводивший исследования директор ИА РАН Николай Макаров.

В XII веке Северо-Восточная Русь в Волго-Окском междуречье стала процветающей областью с многочисленными городами, а владимирские князья - наиболее влиятельными политическими фигурами на общерусской сцене. Суздаль, один из двух старейших городов Северо-Восточной Руси, возник на возвышенности с плодородными землями, которые были очищены от леса и получили название "Ополье". Территория региона в конце I тысячелетия была покрыта сетью больших поселений, площадь некоторых иногда достигала почти 20 гектаров и превышала размеры средневековых малых русских городов. Некоторые села существуют и сейчас, и именно они стали объектом изучения археологов, которые с 2001 года исследуют средневековые поселения Суздальского Ополья.

"Для исследований 2019 года были выбраны четыре села под Суздалем, которые впервые упоминаются в земельных грамотах 1530-1550 годов: Гнездилово, Вышеславское, Туртино и Глебовское. Археологи заложили большие разведочные шурфы в разных частях поселений. Эти работы показали, что история этих сел начинается в домонгольскую эпоху, причем все четыре села изначально формировались как большие поселения, площадь которых во второй половине XII - XIII веках составляла до 15 гектаров. На памятниках не обнаружено больших перерывов в их развитии во второй половине XIII-XIV века - это свидетельство того, что все четыре поселения пережили монгольское нашествие", - говорится в сообщении.

Вероятно, они были сожжены и часть населения была уничтожена или угнана, но эти села довольно быстро восстановились. Здесь нет следов столетнего разрыва, который хорошо виден во Владимире, где слой второй половины XIII-XIV веков отсутствует почти повсеместно, хотя город и упоминается в документах того времени, отметил Макаров. "Во время археологических работ помимо обычных предметов, характеризующих повседневную жизнь сельских поселений - ножи, нательные кресты, металлические украшения женского костюма - было найдено несколько неожиданных артефактов. К ним относится шпора, найденная в селе Гнездилово. Этот предмет относится к XIII-XIV векам и может служить доказательством того, что среди жителей Гнездилова в этот период были не только крестьяне, но и лица более высокого статуса, занятые военным делом", - отмечается в документе.

Также археологи обследовали средневековые селища за пределами современных населенных пунктов в Суздальском Ополье. Полевые работы 2019 года пополнили коллекции крестов-ковчежцев XII-XIII веков с изображением Христа и святых, декорированных эмалью нательных крестов амулетов-змеевиков. Но самой яркой находкой стала обнаруженная на одном из селищ деталь навершия рукояти меча, инкрустированная серебряным декором. "Находки клинкового оружия и его фрагментов, относящиеся к домонгольскому времени, исключительно редки на археологических памятниках: ранее в Суздале и его округе таких находок было известно лишь две. Новый артефакт, предварительно датированный XI веком, подкрепляет сделанные ранее наблюдения о присутствии "усадеб знати" на суздальских селищах и дает новый импульс для их поиска", - отмечается в документе.

Археология в Суздальском Ополье

Суздальское Ополье является единственной исторической областью, где в настоящее время ведется систематическое выявление и обследование средневековых сельских поселений. На основе полученных сведений составляется единая электронная база данных. За 19 лет исследований обследовано около 380 средневековых поселений, что по примерным подсчетам составляет примерно четверть от всех, существовавших в средние века в Суздальском Ополье. Примерно три четверти до сих пор остаются неизвестными.

Как пояснил Макаров, проект "Начало Суздальских сел: археологическое изучение исторических поселений", предполагающий исследование ныне действующих поселений, созвучен европейской практике и проектам, которые развиваются сейчас в европейском средневековой археологии. В частности, подобные исследования в Великобритании на территории действующих поселений позволили найти следы основания деревень в англосаксонское время, до эпохи викингов, а также следы запустения значительной части поселений в XIV веке, после эпидемий чумы. Британский проект, координатором которого является профессор Каренза Льюис из Линкольнского университета, рассматривается как один из способов привлечения общественного интереса к местной истории и приобщения жителей исторических сельских поселений к охране археологических памятников и культурных ландшафтов.

"Наши работы в селах важны не только для академической науки, они по-новому открывают местную историю для современных жителей сел, на конкретных материалах демонстрируют ее хронологическую "глубину". Мы пытаемся сделать археологию более понятной, и работы в суздальских селах - очередной шаг на этом пути", - отметил Макаров.