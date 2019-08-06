Ученые научились снижать потери в системе энергоснабжения с помощью нейросетей

ТАСС, 6 августа. Специалисты Сибирского федерального университета и Белгородского государственного технологического университета разработали метод снижения потерь в системах энергоснабжения на основе нейронных сетей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе СФУ.

Парадоксально, но потери в трансформаторах, электродвигателях и линиях электропередачи возникают, в том числе, из-за работы энергосберегающего оборудования. В этой роли, к примеру, выступают так называемые частотноуправляемые электроприводы переменного тока, скорость которых регулируется изменением питающей сети, и другие виды оборудования. Энергию они получают от полупроводниковых преобразователей, которые, в отличие от сети, образуют несинусоидальную форму напряжения (высшие гармоники) - именно отклонения от синусоиды являются причиной увеличения энергопотерь. Авторы работы предложили новый способ снижения потерь, разработав метод управления специальными активными фильтрами, устраняющими дисбаланс в синусоиде напряжения.

"Мы предлагаем новый метод снижения этих потерь с помощью использования активных фильтров. Они изменяют свои характеристики в зависимости от режима работы. По сути это интеллектуальные устройства, которые подстраиваются под ситуацию", - цитирует пресс-служба СФУ руководителя исследования, директора Политехнического института Сибирского федерального университета, профессора Василия Пантелеева.

В основе новой технологии управления работой фильтров-стабилизаторов - нечеткие логические регуляторы и искусственные нейронные сети. Последние выступают "интеллектом" системы стабилизации, контролируя и корректируя форму напряжения в режиме реального времени. Авторы разработки испытали метод на системе электроснабжения одного из промышленных предприятий в Белгородской области.

"Можно снизить потери в системе электроснабжения, вызванные высшими гармониками, примерно в три раза. Соответственно, снижая потери, мы снижаем затраты на электроэнергию", - считает ученый.

Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Energy Economics and Policy.