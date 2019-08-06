Список корпораций, которые могут войти в научную долину МГУ, объявят в сентябре-октябре

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Предпроектный список корпораций, которые могут стать участниками научно-технологической долины Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ) "Воробьевы горы", объявят в сентябре-октябре. Об этом сообщил во вторник журналистам ректор вуза, президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий.

"В сентябре-октябре мы объявим предпроектный набор тех, кто войдет в долину, - корпорации, идеи и так далее. А с получением необходимых средств и после решения вопроса с акциями Москвы начнем строительство, - сказал он, уточнив, что уже дал поручение огораживать территорию и строить начальный офис дирекции. - Мне хочется надеяться, что до нового года мы уже увидим какие-то стройки на этом месте".

По словам ректора, приоритетными проектами долины являются Институт перспективного аэрокосмического и общепромышленного материаловедения (кластер "Нанотех"), Автоматизированный диагностический и лечебный комплекс поддержания жизнедеятельности человека (кластер "Биомед"), Институт перспективных исследований нефти и газа (кластер "Геотех"), Центр цифровых аддитивных технологий (кластер "Инжиниринг"), Квантовые оптические технологии (кластер "Инфотех").

Как заявил в январе президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ, земельные участки рядом с действующими зданиями вуза будут выведены из-под коммерческой застройки и использованы в целях создания технологической долины при университете.