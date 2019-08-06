Ученые определили гены, связанные с появлением астмы, сенной лихорадки и экземы

СТОКГОЛЬМ, 6 августа. /ТАСС/. Ученые из Упсальского университета установили в геноме человека 141 ген, связанный с появлением таких заболеваний, как астма, сенная лихорадка и экзема. 41 из них ранее не рассматривались как увеличивающие вероятность возникновения этих болезней, причина которых не только в наследственности, но и в экологии и общих условиях жизни.

Что касается генетической составляющей, то раньше о ней было практически ничего неизвестно, и она рассматривалась как "терра инкогнита".

Проведенное шведскими учеными исследование является крупнейшим в этой области. В пресс-релизе Упсальского университета отмечается, что его авторы проанализировали данные 350 тыс. пациентов, зарегистрированных в Британском биобанке (UK Biobank), а 41 выявленный ген проверялся на материале 110 тыс. лиц, сдавших образцы слюны американской компании 23andMe.

Значительная часть этих генов так или иначе связана с повышенным риском заболевания всеми тремя болезнями.

"Результаты этого исследования способствуют лучшему пониманию, почему некоторые индивиды имеют более высокую предрасположенность к астме и аллергиям. Есть надежда, что они будут использованы как в клинической диагностике, так и в создании новых лекарственных препаратов", - отмечает в пресс-релизе научный сотрудник лаборатории Sci Life Lab Вероника Эк.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Human Molecular Genetics.