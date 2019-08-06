Ученые в России вывели диетический сорт пшеницы

АСТРАХАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР, Санкт-Петербург) вывели диетический сорт пшеницы, которая могла бы использоваться в пище для диабетиков. Об этом журналистам во вторник сообщила врио директора института Елена Хлесткина в рамках "Дня поля" на опытной станции в Астраханской области.

"У нас ведется работа с Национальным центром зерна им. П. П. Лукьяненко (Краснодар): выведен совместный сорт полбы. Она отличается от той, из которой делают хлеб или макароны. Это пшеница с особым биохимическим составом подходит для приготовления полезных диетических каш, то есть это сорт для диетического питания, в том числе для диабетиков", - отметила эксперт.

По ее словам, совместно с медиками также ведутся работы по созданию новых сортов пшеницы и овса с повышенным содержанием антиоксидантов. В ближайшие несколько лет новые виды планируется передать на госсортоиспытания.

Новый сорт бобового для создания пищевой добавки

Ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова также вывели пригодный для выращивания в России сорт гуара - бобового растения, которое используют для изготовления пищевых стабилизаторов и специальных гелей для нефтяной и газовой промышленности. Об этом сообщила во вторник журналистам врио директора института Елена Хлесткина на Дне поля в Астраханской области.

"Гуар - это бобовая культура, из которой получают гуаровую камедь, необходимую для создания специальных гелей, которые нужны для разрыва пластов при нефте- и газодобыче. Сейчас этот продукт полностью импортируется в РФ из-за рубежа. Гуар - южная культура, требующая увлажнения, но выведены новые сорта, которые показали хорошие свойства камеди при выращивании и поливе в Астраханской области. Сейчас они переданы [на испытания] в госреестр, регистрация займет ориентировочно один-два года", - сказала Хлесткина.

Она отметила, что новые сорта данной культуры создавались по федеральной целевой программе совместно с бизнес-партнерами - компаниями "Газпром нефть" и "Агроальянс". Испытания проводились на пяти станциях института, в том числе на астраханской и волгоградской. "Для этих регионов выращивание культуры гуар перспективно. Главное теперь, чтобы был запрос от производителя", - добавила врио директора.

Опытную станцию в Астраханской области создали в 1966 году. Сейчас в филиале института ежегодно высеивается более 3,6 тыс. коллекционных образцов сельхозкультур. На Дне поля сотрудники станции продемонстрировали коллекции фасоли, арбуза, хлопчатника, дыни и других культур. Особое внимание было уделено демонстрационному саду, заложенному весной 2019 года на Астраханской станции с использованием отечественного посадочного материала из других филиалов исследовательского центра.

Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова сохраняет и изучает систематизированную коллекцию образцов культурных растений со всего мира. Близкими по масштабу коллекциями располагают США, Индия и Китай.