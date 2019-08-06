Российские ученые вывели диетический сорт пшеницы

АСТРАХАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР, Санкт-Петербург) вывели диетический сорт пшеницы, которая могла бы использоваться в пище для диабетиков. Об этом журналистам во вторник сообщила врио директора института Елена Хлесткина в рамках "Дня поля" на опытной станции в Астраханской области.

"У нас ведется работа с Национальным центром зерна им. П. П. Лукьяненко (Краснодар): выведен совместный сорт полбы. Она отличается от той, из которой делают хлеб или макароны. Это пшеница с особым биохимическим составом подходит для приготовления полезных диетических каш, то есть это сорт для диетического питания, в том числе для диабетиков", - отметила эксперт.

По ее словам, совместно с медиками также ведутся работы по созданию новых сортов пшеницы и овса с повышенным содержанием антиоксидантов. В ближайшие несколько лет новые виды планируется передать на госсортоиспытания.

ВИР владеет собранием образцов культурных растений со всего мира. Коллекция используется в целях получения научных результатов. Близким по масштабу фондом располагают только Индия, Китай и США.

Опытная станция в Астраханской области создана в 1966 году. Сейчас в филиале ВИРа ежегодно высеивается более 3,6 тыс. коллекционных образцов сельхозкультур.