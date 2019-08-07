Ученые с помощью нейросетей научились прогнозировать болезнь Альцгеймера с точностью в 90%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Исследователи Центра информационных технологий в проектировании (ЦИТП) РАН и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова разработали программный комплекс с использованием математического аппарата нейросетей, способный определять признаки ранней стадии болезни Альцгеймера по снимкам МРТ [магнитно-резонансного томографа]. Об этом в среду ТАСС сообщил научный руководитель ЦИТП РАН, профессор Владимир Гридин.

Болезнь Альцгеймера - распространенное нейродегенеративное заболевание, которое является одной из главных причин развития деменции ("старческого слабоумия"). По данным Международной организации Alzheimer"s Disease International, в 2018 году в мире насчитывалось около 50 млн человек, страдающих деменцией, каждые 20 лет это число удваивается. Одним из основных признаков болезни Альцгеймера, которые регистрируются при помощи аппарата МРТ, является уменьшение гиппокампа - части лимбической системы мозга, отвечающей за сохранение памяти, эмоций и ориентации в пространстве. Расположение гиппокампа индивидуально у каждого человека, поэтому находить его на снимках вручную не всегда просто, что представляет собой одну из проблем диагностики заболевания.

"Программный комплекс на основе нейросетей, разработанный нами совместно с коллегами из Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, представляет собой перспективный метод ранней диагностики, который может использоваться и в сфере телемедицины. Система сможет анализировать загруженные в компьютер снимки МРТ в автоматическом режиме, находить гиппокамп, определять его объем и динамику изменения, и в итоге выдавать врачу ответ - есть ли у пациента начальная стадия заболевания или нет", - сказал ТАСС Гридин.

Группа исследователей, которую возглавил академик РАН Николай Яхно, проводит испытания на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

"По итогам тестирования разработанного макета ученым удалось в более 90% случаев выявить атрофию гиппокампа у пациентов с Альцгеймеровской деменцией. Болезнь Альцгеймера не проявляет себя на начальной стадии, когда еще можно предпринять действия, замедляющие развитие недуга. С учетом увеличения средней продолжительности жизни пациентов многие люди могут встретиться с данной проблемой, поэтому своевременная диагностика болезни Альцгеймера крайне важна. Программный комплекс станет инструментом, сокращающим время и сложность диагностики для врача и повысит шансы пациентов вовремя начать лечение", - пояснил Гридин.

По мере "обучения" нейросетей путем расширения баз данных о возрастных изменениях параметров гиппокампа эффективность метода возрастет, считает представитель ЦИТП РАН. Научная работа поддержана грантом Российского научного фонда.