Ученые выяснили, как кризис 2008 года повлиял на состояние дна Женевского озера

ЖЕНЕВА, 7 августа. /ТАСС/. Швейцарские специалисты провели масштабное исследование осадочных отложений в долине реки Роны и в Женевском озере. По количеству осевшего на дно песка, глины и гравия они установили, что тающие альпийские ледники в условиях потепления климата вносят более весомый, чем прежде, вклад в формирование отложений. Кроме того, как оказалось, очень заметно на общую картину повлиял финансово-экономический кризис 2008 года, приведший к уменьшению добычи гравия и песка в долине Роны.

Исследование показало, что до 1980-х годов прошлого века темпы роста отложений на дне Женевского озера и в русле Роны постепенно замедлялись. Затем ситуация кардинально изменилась: песок, глина и гравий стали накапливаться быстрее. К настоящему времени темпы накопления в два раза выше, чем в 1980-е годы. "Это стало сюрпризом для ученых. Известно, что плотины задерживают перенос отложений. Предполагалось, что растущее число электростанций в Альпах приведет к уменьшению темпов накопления отложений в Женевском озере", - отмечает Бернский университет на своем сайте, рассказывая об итогах исследования, в которых участвовали также вузы Цюриха, Женевы и Лозанны.

По мнению авторов исследования, важную роль в переносе горной породы в долины играют водные потоки, на которых нет плотин. Что касается отступающих альпийских ледников, то известно, что обычно они "ведут себя как гигантские резервуары, и их таяние вследствие потепления климата приносит в реки дополнительные отложения", заявил руководитель научной работы Фритц Шлунеггер.

Ученые также обнаружили, что пиковые значения переноса в долину песка, гравия и глины пришлись на 2008 год. Именно в этом году из-за финансового кризиса наступил спад в строительной индустрии Швейцарии. Это привело к уменьшению в долине Роны добычи гравия и песка, которые используются как строительный материал. Таким образом, в 2008 году резко вырос объем гравия и песка, который Рона принесла в Женевское озеро.

Как напоминает Бернский университет, полученные учеными результаты имеют важное значение для Швейцарии. От накопления осадочных пород в реках зависит эффективность работы гидроэлектростанций. Кроме того, отложения усиливают риск катастрофических наводнений, подобных тем, что произошли в 1993 году близ города Бриг и в 2011 году в кантоне Вале и в центральной части страны.