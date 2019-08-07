В Новой Зеландии нашли останки крупнейшего в мире попугая

СИДНЕЙ, 7 августа. /ТАСС/. Окаменелости гигантского попугая были найдены международной группой археологов в Новой Зеландии. Как сообщило в среду издание New Zealand Herald, птица проживала более 20 млн лет назад и достигала 1 м в высоту при весе в 10 кг.

Анализ окаменелостей гигантского попугая, обнаруженных группой ученых из Австралии и Новой Зеландии, позволил идентифицировать древнюю птицу как представителя самого крупного из когда-либо существовавших видов попугаев. "Когда мы обнаружили кости на раскопках около старого золотодобывающего карьера в Отаго, то сначала думали, что это утка или останки нелетающей птицы типа киви, но не попугай. Никто никогда раньше не встречал следов попугаев такого размера", - рассказал доктор Тревор Уорти, исследовавший ископаемые кости. Радиоуглеродный анализ показал, что их возраст составляет около 20 млн лет.