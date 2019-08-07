В Новой Зеландии нашли останки крупнейшего в мире попугая

СИДНЕЙ, 7 августа. /ТАСС/. Окаменелости гигантского попугая были найдены международной группой археологов в Новой Зеландии. Как сообщило в среду издание New Zealand Herald, птица проживала более 20 млн лет назад и достигала 1 м в высоту при весе в 10 кг.
Анализ окаменелостей гигантского попугая, обнаруженных группой ученых из Австралии и Новой Зеландии, позволил идентифицировать древнюю птицу как представителя самого крупного из когда-либо существовавших видов попугаев. "Когда мы обнаружили кости на раскопках около старого золотодобывающего карьера в Отаго, то сначала думали, что это утка или останки нелетающей птицы типа киви, но не попугай. Никто никогда раньше не встречал следов попугаев такого размера", - рассказал доктор Тревор Уорти, исследовавший ископаемые кости. Радиоуглеродный анализ показал, что их возраст составляет около 20 млн лет.
Meet Heracles the 'squawkzilla': The bird, which is officially known as Heracles inexpectatus, was dug up at a famous fossil site in Central Otago, New Zealand, known as St Bathans. https://t.co/1uibloP4XG pic.twitter.com/lqwdyY4v5H— RushReads (@RushReads) 7 августа 2019 г.
"Мы назвали нашего попугая Гераклом, за внушительные размеры. Он доходил до пояса современному человеку и мог весить от 7 до 10 кг. В его времена большая часть Новой Зеландии лишь недавно показалась из моря, и была субтропическим раем, населенным наземными черепахами и древними крокодилами. Это был очень теплый мир, укрытый густыми зелеными лесами, так что Геракл и его собратья, скорее всего, не летали, а ходили по земле, собирая орехи, семена и фрукты", - пояснил Уорти.
К сожалению, как отмечают ученые, срок, отпущенный гигантским попугаям, был недолгим. Глобальное похолодание, произошедшее 12 млн лет назад, существенно понизило среднюю температуру на островах Новой Зеландии и гигантские птицы вымерли, вслед за исчезновением субтропических лесов. Археологи надеются, что более тщательное изучение окаменелостей и анализ их ДНК поможет найти современных родственников Геракла, пусть и гораздо более мелких.