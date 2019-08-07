В США ученые обнаружили рыбу возрастом 112 лет

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Американские ученые обнаружили в западной части штата Миннесота рыбу вида большеротый буффало, возраст которой составляет примерно 112 лет. Об этом сообщил американский журнал National Geographic.

Ранее считалось, что эти рыбы не живут дольше 26 лет. Кроме того, по мнению биологов, речь идет о самой старой пресноводной костистой рыбе из тех, которых когда-либо исследовали ученые.

Указанную особь выловили ихтиологи из Университета штата Северная Дакота и Гавайского университета в Маноа. В период с 2011 по 2018 годы они изучили несколько сотен большеротых буффало в Миннесоте, по большей части пойманных рыбаками. Возраст рыб определяли, подвергая радиоуглеродному анализу отолиты - твердые образования в их слуховых органах. Кроме того ученые измеряли и фотографировали пойманных особей.

Как сообщили биологи, вес 112-летнего экземпляра составил около 11 кг. Он не входил в число самых крупных рыб данного вида. Биологи также обнаружили еще несколько большеротых буффало старше 80 лет и кроме того выловили пять особей старше 100 лет.

Рыбы этого вида преимущественно обитают в пресноводных водоемах в северной части США и в Канаде. Масса их тела в редких случаях может достигать примерно 30 кг, а длинна - 1,2 м.

Еще в прошлом веке в США большеротых буффало употребляли в пищу. Сейчас эти рыбы чаще являются объектом спортивного рыболовства. Набирает популярность метод, при котором в рыб данного вида из лука или арбалета выпускают стрелу, к которой привязана леска. Большая часть особей, изученных биологами, была выловлена именно этим способом.