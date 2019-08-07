Российские ученые смогли в два раза повысить разрешение приборов терагерцового диапазона

ТАСС, 7 августа. Исследователи из Томского государственного университета и Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ, Новосибирск) нашли способ увеличить разрешающую способность приборов терагерцового диапазона в два раза. Об этом в среду сообщила пресс-служба ТГУ.

Терагерцовое излучение лежит в основе методов исследования старинных произведений искусства и позволяет изучать слои материалов на разных частотах, не просвечивая объект насквозь. Этот вид излучения также применяется в методах диагностики кожных заболеваний, среди которых - рак кожи.

"Радиофизики из Томска и Новосибирска планируют увеличить разрешающую способность приборов терагерцового диапазона в два раза. Это поможет, в частности, более тщательно исследовать произведения искусства - старинные книги, рукописи, картины, не прикасаясь к ним", - говорится в сообщении.

Высокая разрешающая способность предполагает максимальную фокусировку терагерцового луча на области исследования: чем тоньше луч, тем выше разрешение. Группа радиофизиков под руководством доцента ТГУ Валентина Сусляева разработала способ улучшения этих показателей, используя результаты математического моделирования. По итогам расчетов выяснилось, что возможности приборов терагерзового диапазона можно расширить с помощью специальных линз кубической формы. Для эксперимента ученые также разработали зонд, определяющий размер области излучения.

"Наши коллеги из Новосибирска Олег и Игорь Минины показали, что можно использовать не сложно изготавливаемые линзы, а простые геометрические фигуры - кубоиды и эллипсоиды. Кубик сделать легче, чем линзу, и, используя его, можно повысить разрешающую способность в два раза. Мы создали зонд, передвигая который, можно определять размер области сфокусированного терагерцового излучения, но зонд влияет на размер сфокусированного излучения. Сейчас в Минске наши сотрудники разрабатывают твердотельные детекторы на основе графена, чтобы рассмотреть эту область с меньшим влиянием на объект", - цитирует пресс-служба университета научного руководителя проекта, руководителя лаборатории терагерцовых исследований ТГУ Валентина Сусляева.

Ожидается, что ученые проведут физический эксперимент в середине августа, а первые результаты они получат уже к началу сентября.