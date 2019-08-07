Ученые разработали систему распознавания эмоционального состояния людей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Молодые ученые Государственного университета управления (ГУУ) разработали на основе нейросети систему распознавания эмоционального состояния человека, которая может определить радость, беспокойство или агрессию. Система будет запущена в тестовом режиме в университете с октября 2019 года, сообщила в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Благодаря распознаванию эмоций студентов удастся исследовать эмоциональное состояние обучающихся и построить взаимосвязи с днем недели, временем суток и расписанием учащегося. Эти наблюдения являются основой составления индивидуальных треков обучения, реализуемых в ГУУ, а также при внедрении новых образовательных практик <…> Первые стойки с камерами распознания эмоций уже будут внедрены в инфраструктуру университета в октябре 2019 года", - говорится в сообщении.

Проектно-учебная лаборатория Государственного университета управления "Цифровая экономика и высокие технологии" ведет разработку системы распознавания лиц, используя авторский код и собственную нейросеть под названием ICU (I see you). Она является составной часть системы безопасности вуза. В нее войдет и модуль, который позволит распознавать эмоции студентов. По словам руководителя лаборатории ГУУ Михаила Начевского, когда система будет полностью обучена, ее будет невозможно обмануть фальшивой улыбкой.

Отмечается, что нейросеть при распознавании эмоций в настоящее время учитывает три главных маркера: разрез глаз, положения губ и мимические морщины. В дальнейшем, по мере обучения нейросети, будет увеличиваться количество маркеров, а также добавится поведенческий анализ, в том числе походки, позы и нахождение в компании с другими людьми. Для начала нейросеть сможет определять базовые эмоции: радость, сожаление. В дальнейшем число распознаваемых настроений будет увеличиваться. Особое внимание в вузе намерены уделять проявлениям беспокойства и агрессивности со стороны студентов.

В дальнейшем ученые ГУУ планируют выйти на рынок с готовым решением, которое может развиваться в двух направлениях: распознавать гостей ресторанов, автомобильных салонов и помогать персоналу в работе, а также учить роботов узнавать людей, реагировать на их эмоции и понимать невербальные средства коммуникации.