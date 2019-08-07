Российские ученые предложили новый метод по контролю производства углеродных нанотрубок

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ученые Сколковского института науки и технологий (Сколтех) разработали новый метод контроля за ростом углеродных нанотрубок с помощью нейронных сетей, в дальнейшем он может быть использован для создания сложных электронных устройств нового поколения. Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза.

"Команда ученых из лаборатории наноматериалов Сколтеха предложила метод для контроля за ростом углеродных нанотрубок с помощью нейронных сетей. Новый метод открывает перспективы для создания сложных электронных устройств нового поколения", - говорится в сообщении.

Тонкие пленки из углеродных нанотрубок считаются наиболее перспективным на сегодняшний день материалом для использования в оптоэлектронике, энергетике и медицине будущего. Однако широкому внедрению углеродных нанотрубок препятствует сложный многофазный процесс их производства, где требуется строгий контроль и стандартизация.

Ученые Сколтеха предложили использовать искусственные нейронные сети для анализа данных и предсказания эффективности синтеза однослойных углеродных нанотрубок. Для этого они обучили нейросети контролировать такие важные при производстве нанотрубок параметры, как температура, давление газов и скорость потока вещества.

"Искусственные нейронные сети уже изменили нашу жизнь, став ключевым инструментом для многопараметрических задач от распознавания объектов до диагностики в медицине. Сложный процесс роста углеродных нанотрубок сдерживал развитие электроники на их основе на протяжении 25 лет. Мы полагаем, что наша методика поможет создать эффективное производство углеродных нанотрубок и откроет новые горизонты для их применения", сказал заведующий лабораторией наноматериалов профессор Альберт Насибулин, слова которого приводятся в сообщении.