Ученые: регулярное употребление кофе за несколько часов до сна не влияет на его качество

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Ежедневное употребление горячих напитков, содержащих кофеин, включая кофе или чай, за несколько часов до сна не оказывает влияние на его качество. К такому выводу пришла группа американских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

В эксперименте приняли участие более 780 человек. На протяжении 14 лет специалисты из Флоридского Атлантического университета в сотрудничестве с коллегами из Гарвардской медицинской школы наблюдали за изменениями режима сна добровольцев в зависимости от употребляемого ими количества кофеина, алкоголя и никотина. Они анализировали данные специальных наручных датчиков о продолжительности и качестве сна, а также о том, как быстро люди просыпались после отхода ко сну, и сравнивали их с записями о количестве и наборе съеденных продуктов. Результаты показали, что около 40% участников употребляли кофеин хотя бы один раз за период наблюдений, что никак не сказалось на качестве их ночного отдыха.

При этом ученые обнаружили, что никотин и алкоголь действительно способствовали нарушению сна. В частности, лица, выкуривавшие перед сном как минимум одну сигарету, в среднем недосыпали 42 минуты. Исследователи подчеркивают, что результаты оказались довольно неожиданными, поскольку кофеин, как известно, стимулирует работу центральной нервной системы и способствует бодрствованию человека. В основном это связано с тем, что он блокирует рецепторы аденозина - вещества, участвующего в регуляции сна.

"Лица, употреблявшие никотин или алкоголь за четыре часа до сна, испытывали определенные проблемы с его качеством по сравнению с людьми, не принимавшими данных веществ. При этом мы не нашли какой-либо взаимосвязи между употреблением кофеина перед сном и расстройствами ночного отдыха", - отметила профессор из Флоридского Атлантического университета Кристин Спадола.

Тем не менее некоторые эксперты настаивают, что даже если человек выпьет две или три чашки кофе перед отходом ко сну, он потеряет как минимум час ночного отдыха, поэтому они не советуют употреблять данный напиток после 17:00. Таким образом вопрос о том, в какое время лучше пить кофе, по-прежнему остается открытым. Большинство исследователей полагают, что употребление данного напитка желательно синхронизировать с работой внутренних биологических часов, то есть пить его в утренние часы, в промежутке между 09:30 и 11:30. В этом случае, по их словам, напиток будет благотворно влиять на организм человека, способствуя приливу бодрости и энергии.