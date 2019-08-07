Шотландские ученые используют специального робота для изучения таяния ледников в Арктике

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Исследователи из Шотландской ассоциации морских наук (SAMS) станут использовать специального подводного робота для изучения процессов таяния ледников в Арктике. Уникальное устройство, как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, будет производить измерения температуры и солености воды на глубине до 100 м.

Ученые указывают, что длина робота составит около одного метра, а весить он будет менее 4 кг. Устройство предназначено для сбора данных о таянии ледника Кронебреэн, расположенного в западной части острова Западный Шпицберген. В настоящее время, по словам специалистов, его площадь равняется примерно 690 кв. км. Подводный робот поможет экспертам больше узнать о влиянии талой воды на процесс так называемого отела ледников, который представляет собой откалывание айсбергов от шельфовых или наземных ледников.

"Мы смотрим на то, как нагревающийся океан плавит ледяные щиты. Учитывая важность таяния арктических ледников с точки зрения изменения климата и повышения уровня моря, взаимодействие между талой водой и морской водой под ледниками сильно недооценено", - отметил руководитель экспедиции, профессор Марк Инол. "У нас есть спутниковые снимки и модели, которые помогают предсказать масштабы потери льда, но крайне важно обосновать эти прогнозы, проведя исследование в полевых условиях", - добавил он.

Ученые указывают, что SAMS развернет еще одного крупного подводного робота вдали от ледника, чтобы осуществить более подробные измерения, в то время как специальный дрон будет производить аэрофотосъемку, которая поможет специалистам построить 3D-карту. Это, в свою очередь, позволит ученым усовершенствовать традиционные методы изучения процессов таяния ледников, основанные на математических моделях.

Ранее международная группа ученых провела масштабное исследование почти 215 тыс. ледников и оценила их суммарный объем, составивший 158 тыс. кв. км. Этот результат учитывает сведения о ледниках по всему миру, за исключением льдов Антарктики и Гренландии. В своих подсчетах гляциологи применяли комбинацию из пяти независимых методов цифрового моделирования. Выяснилось, что почти половина льда на Земле сосредоточена в Арктике - около 75 тыс. кв. км.

Ученые подсчитали, что если все 215 тыс. изученных ими ледников растают полностью, то уровень мирового океана повысится на 30 см. С 1990 по 2010 год вследствие таяния ледников уровень Мирового океана поднялся на 1,5 см.