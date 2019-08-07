Участники инженерной школы "Квантоград" в Пензе разработали модель арктической станции

ПЕНЗА, 7 августа. /ТАСС/. Участники международной инженерной школы "Квантоград", которая прошла в Пензе на базе детского технопарка "Кванториум НЭЛ", разработали макет арктической станции, а также модели изделий, которые после усовершенствования можно использовать для освоения Арктики. Об этом сообщил ТАСС директор технопарка Денис Тимирбаев.

"Задачей школы было научить детей определенным компетенциям - в сфере робототехники, IT, био- и нанотехнологий, промышленного дизайна, Hi-Tech (направления работы "Кванториум НЭЛ" - прим. ТАСС). Команды участников были разделены по модулям, которые были независимы друг от друга, дети до последнего момента не знали, что все эти модули и их проекты - это часть единой арктической станции", - сказал Тимирбаев.

Макет арктической станции состоит из агротехнического, административно-жилого, научно-исследовательского, медицинского, энергетического модулей, а также модулей утилизации, внешней и внутренней логистики, очистки воды и добычи полезных ископаемых. Команды участников "Квантограда" должны были при поддержке наставников предложить свои идеи для развития каждого из модулей.

Разработки в области медицины и сельского хозяйства

Команда, работавшая над медицинским модулем, создала модель робота-вездехода для оказания первой помощи в условиях Арктики. "При работе над ним мы использовали микроконтроллер Arduino, а также датчики расстояния и линии. Предполагается, что робот сможет находить людей в арктической пустыне по GPS-трекеру, над которым работала часть нашей команды из лаборатории IT. Его основная цель - доставить медикаменты и довезти пострадавшего до медицинской станции, для этого модель робота оборудована трапом, чтобы забрать раненого", - сказал ТАСС участник "Квантограда" Дмитрий Кулаков.

Принцип работы робота основан на связи GPS-модуля, который участники школы предложили установить на медицинской станции, и GPS-браслета полярника, который оснащен датчиками пульса и температуры. "Показания пульса и температуры передаются на станцию. Мы также предложили рассмотреть возможность размещения этих датчиков в наушниках, которыми полярники пользуются для связи", - отметил собеседник агентства.

Участники лаборатории биотехнологий, работавшие над медицинским модулем, изучали особенности микроорганизмов в условиях низких температур. "В Арктике у человека может развиться вирусная инфекция, возбудители которой в обычных условиях были бы уничтожены другими бактериями", - пояснил Тимирбаев.

Команда, работавшая над агротехническим модулем, решала задачу, как выращивать растения в арктических условиях. "Участники "Квантограда" предложили ввозить в Арктику не готовые саженцы и семена, а ростки в маточном состоянии, что позволяет растениям легче проходить адаптацию в экстремальных условиях", - сказывает директор "Кванториума НЭЛ".

По словам участника агротехнического модуля Евгения Миронова, его команда работала над теплицей, в которой бы выращивались растений в Арктике. "Мы разрабатывали датчики для модуля, которые поддерживали бы оптимальные условия жизнедеятельности: температуру, влажность почвы, газовую среду", - отметил он. Миронов добавил, что в прототипе модуля разместили ростки китайской капусты.

Перспективы "Квантограда"

По итогам работы "Квантограда" планируется получить как минимум один патент, отметил Денис Тимирбаев. "Понятно, что предложить более серьезные разработки для патентов в Арктике за 12 дней не получится. Нам скорее был важен непосредственно сам процесс - выстраивание международного взаимодействия школьников, студентов, которые в итоге приобрели компетенции по довольно сложным направлениям и научились работать над совместными проектами, несмотря на разный возраст, компетенции, культуры и взгляды", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что есть планы регулярно проводить подобные инженерные школы. "Мы надеемся, что это будет постоянно действующий кампус инновационных разработок, где школьники будут работать над нестандартными проектами, связанными с актуальными вызовами, которые стоят перед Россией и миром", - подчеркнул Тимирбаев.

Школа "Квантоград" проводилась в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" на средства гранта Минпросвещения РФ. В работе "Квантограда" приняли участие 225 школьников и студентов в возрасте от 12 до 25 лет из России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Ливана, Казахстана. В роли экспертов выступали студенты из Пекинского университета авиации и космонавтики.