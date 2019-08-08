К 2600 году температура поверхности Земли может повыситься более чем на 2,5 градуса

ТАСС, 8 августа. Исследователи из России и Великобритании разработали математическую модель солнечной активности, согласно которой пик излучения прогнозируется в 2600 году. Авторы научной работы полагают, что температура поверхности Земли к этому моменту может повыситься на 2,5 градуса и выше, сообщили в четверг в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ), выделивший грант на исследование.

Международная группа физиков и математиков, в число которых вошла сотрудник НИУ ВШЭ Елена Попова, проанализировали солнечную магнитную активность с помощью PCA (principal component analysis), позволяющего обнаружить колебания солнечного магнитного поля. Созданная математическая модель позволила ученым построить график, иллюстрирующий солнечную активность в прошлом и текущем тысячелетии. Согласно этим данным, минимальный уровень колебаний магнитного поля Солнца прогнозируется в 3700 году, а максимальный - в 2600 году.

"Выведенный закон позволяет дать долгосрочный прогноз солнечной магнитной активности. Четырехсотлетняя тенденция к увеличению солнечного излучения со времен Маундеровского минимума и, соответственно, земной температуры может сохраниться в течение последующих шести веков и привести к тому, что к 2600 году земная поверхность станет теплее более чем на 2,5 градуса по Цельсию", - приводятся в сообщении слова кандидата физико-математических наук Елены Поповой.

Результаты наблюдений за активностью магнитных полей Солнца были описаны при помощи модели электромагнитного динамо. Этот термин, предложенный Юджином Паркером (Университет Чикаго, США), обозначает механизм, отвечающий за управление магнитными полями на Солнце. В предыдущих моделях прогноза солнечной активности влияние некоторых физических процессов солнечного динамо не учитывалось. При этом вариации магнитного поля Солнца в течение солнечного цикла совпадают с индексом солнечной активности, ранее вычисленным по солнечным пятнам, сообщает РНФ.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.