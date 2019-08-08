Ученые создали метод оценки болевой реакции мышей для повышения эффективности анальгетиков

ТАСС, 8 августа. Специалисты Ратгерского университета в Камдене и Пенсильванского университета (США) разработали метод классификации болевой реакции лабораторных мышей. Полученные данные позволят ученым разрабатывать более эффективные обезболивающие препараты, сообщил в четверг портал Medicalxpress.

При разработке обезболивающих препаратов ученые проводят испытания на животных, визуально оценивая их реакцию. Однако поведение мышей, которые отдергивают лапу при прикосновении к ней ватного тампона, не всегда говорит о неприятных ощущениях и не позволяет "измерить" болевой синдром.

Авторы научной работы создали метод более точной оценки реакции животных, основанный на видеонаблюдении за поведением особи, который позволяет фиксировать малейшие движения мыши со скоростью 1000 кадров в секунду. Анализ поведения мыши в замедленном воспроизведении видео, а также современные методы нейробиологии и искусственный интеллект позволили авторам создать "шкалу боли" мышей, что открывает перед исследователями новые возможности.

"Мы можем на практике проанализировать характер движения в лапе. Делая это, мы можем извлечь гораздо больше информации из того, что на самом деле испытывает животное. Важно, что вместо того, чтобы просто говорить, испытывает ли мышь боль или нет, теперь мы можем оценить степень боли, которую испытывает мышь", - приводятся в сообщении слова соавтора исследования, невролога Ратгерского университета в Камдене Натана Фрида.

Созданная шкала боли позволит ученым повысить эффективность будущих обезболивающих лекарств за счет более подробной информации, полученной на этапе лабораторных испытаний. В болеутоляющих средствах, в частности, нуждаются пациенты с хронической болью, которые вынуждены использовать наркотические анальгетики, обладающие рядом побочных эффектов.

Авторы работы надеются, что в будущем разработанная технология может получить широкое распространение среди ученых в виде программного обеспечения с открытым исходным кодом для лабораторий. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.